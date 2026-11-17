У святковому будиночку є шоколадні мініатюри та яйця з іграшками

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Цьогоріч солодкі подарунки можуть стати розчаруванням. Так, адвент-календар Kinder Nordpol Haus у "Сільпо" коштує 1199 грн за 213 г – забагато, якщо оцінювати саме солодощі. Це майже 563 грн за 100 г, тоді як плитка швейцарського Lindt Excellence такої ваги в тій самій мережі коштує 269 грн.

"Сільпо" пропонує цей календар до новорічних свят у коробці у формі будиночка, повідомляє "Телеграф".

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У картці товару країною виробництва вказана Німеччина, продавцем – ТОВ "СІЛЬПО-ФУД".

У картці "Сільпо" країною виробництва календаря зазначена Німеччина

Що поклали до Kinder Nordpol Haus

За 24 віконцями календаря "Північний полюс", який у "Сільпо" продають під назвою Nordpol Haus, заховані шість різновидів солодощів. ColleX наводить такий вміст коробки:

6 Kinder Chocolate;

4 Kinder Mini Eggs з молочною начинкою;

5 Kinder Love Mini;

3 Kinder Mini Friends молочні;

3 Kinder Mini Friends із какао-печивом;

3 яйця Kinder Сюрприз.

Частина подарунка – сама упаковка: будиночок розкладається в зимову сцену із Сантою, якою можна гратися після відкриття. Покупець платить за святковий формат із щоденними сюрпризами, іграшки в трьох яйцях і картонну декорацію.

Після відкриття упаковка календаря перетворюється на декорацію для гри

Проте в перерахунку на вагу ціна солодощів виходить високою: 1199 ÷ 213 × 100 = 562,91 грн за 100 г. Кілограм такого асорті за цією ціною обійшовся б у 5629,11 грн. Саме цей розрахунок показує, наскільки дорогим є святковий спосіб подачі невеликої порції шоколаду.

Скільки натомість коштує Lindt Excellence

Для порівняння, "Сільпо" продає молочний Lindt Excellence з назвою "швейцарський" за 269 грн за 100 г. Країною виробництва цієї конкретної плитки вказана Франція.

За однакової ваги різниця більш ніж дворазова: 562,91 ÷ 269 ≈ 2,09. Дві плитки Lindt загальною вагою 200 г коштують 538 грн – на 661 грн менше за календар Kinder, хоча різниця у вазі становить лише 13 г.

Якщо витратити майже весь бюджет календаря на Lindt, можна взяти чотири плитки: 400 г за 1076 грн. Ще залишиться 123 грн. За співвідношенням ціни та кількості шоколаду це значно привабливіша покупка для тих, кому важливі насамперед солодощі.

Показовою є й ціна самого Nordpol Haus в іншій мережі: за порівнянням ColleX на 14 листопада 2026 року, у Metro він коштував 599 грн за акцією до 1 грудня. Різниця із "Сільпо" – 600 грн за ту саму коробку зі збіжним штрихкодом. Навіть без заміни Kinder на інший шоколад святковий набір обходився майже вдвічі дешевше.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "борщ" на ялинці: в "Епіцентрі" з’явилися незвичайні новорічні іграшки (фото).