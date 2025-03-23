Від моркви до чорнобривців: що можна сміливо садити у ґрунт вже у квітні 2025
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Настає час, коли багато рослин можна висаджувати у відкритий ґрунт
У квітні вже можна насолоджуватися першими тепличними цибулею, огірками, редискою та квітами. Однак тепла погода спонукає до робіт прямо на ділянці. У відкритий ґрунт у квітні можна висаджувати не лише картоплю.
Цього місяця на городі та в саду слід висаджувати культури, які добре переносять прохолодну погоду та ранні весняні умови. Ось список рослин, які можна сміливо садити у цей період:
Овочі та зелень:
- Горох: не боїться заморозків, тому його можна сіяти раніше.
- Редиска, ріпа, редька: ці коренеплоди добре ростуть у прохолодному ґрунті.
- Морква: оптимальний період для посіву – квітень та початок травня, при температурі близько +15°C.
- Селера, кріп, петрушка, салат: їх можна сіяти в першій половині квітня.
- Картопля: наприкінці квітня, при достатньому прогріванні ґрунту.
Розсада:
- Капуста: у другій половині квітня висаджують розсаду брюссельської, пекінської, цвітної та білокачанної капусти.
- Томати: насіння томатів можна сіяти у теплицю або під плівку у відкритому ґрунті.
Квіти:
- Іриси, півонії, хризантеми: у квітні висаджують ці багаторічники.
- Чорнобривці, ротики: серед однорічних квітів ці види рекомендується сіяти в цей період.
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