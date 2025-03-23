Від моркви до чорнобривців: що можна сміливо садити у ґрунт вже у квітні 2025

Настає час, коли багато рослин можна висаджувати у відкритий ґрунт

У квітні вже можна насолоджуватися першими тепличними цибулею, огірками, редискою та квітами. Однак тепла погода спонукає до робіт прямо на ділянці. У відкритий ґрунт у квітні можна висаджувати не лише картоплю.

Цього місяця на городі та в саду слід висаджувати культури, які добре переносять прохолодну погоду та ранні весняні умови. Ось список рослин, які можна сміливо садити у цей період:

Овочі та зелень:

Горох : не боїться заморозків, тому його можна сіяти раніше.

: не боїться заморозків, тому його можна сіяти раніше. Редиска, ріпа, редька : ці коренеплоди добре ростуть у прохолодному ґрунті.

: ці коренеплоди добре ростуть у прохолодному ґрунті. Морква : оптимальний період для посіву – квітень та початок травня, при температурі близько +15°C.

: оптимальний період для посіву – квітень та початок травня, при температурі близько +15°C. Селера, кріп, петрушка, салат: їх можна сіяти в першій половині квітня.

Фото: freepik

Картопля: наприкінці квітня, при достатньому прогріванні ґрунту.

Розсада:

Капуста : у другій половині квітня висаджують розсаду брюссельської, пекінської, цвітної та білокачанної капусти. ​

: у другій половині квітня висаджують розсаду брюссельської, пекінської, цвітної та білокачанної капусти. ​ Томати: насіння томатів можна сіяти у теплицю або під плівку у відкритому ґрунті.

Квіти:

Іриси, півонії, хризантеми: у квітні висаджують ці багаторічники. ​

Фото: freepik

Чорнобривці, ротики: серед однорічних квітів ці види рекомендується сіяти в цей період.

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