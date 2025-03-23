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Від моркви до чорнобривців: що можна сміливо садити у ґрунт вже у квітні 2025

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Що можна посадити у квітні 2025 Новина оновлена 23 березня 2025, 21:31
Що можна посадити у квітні 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Настає час, коли багато рослин можна висаджувати у відкритий ґрунт

У квітні вже можна насолоджуватися першими тепличними цибулею, огірками, редискою та квітами. Однак тепла погода спонукає до робіт прямо на ділянці. У відкритий ґрунт у квітні можна висаджувати не лише картоплю.

Цього місяця на городі та в саду слід висаджувати культури, які добре переносять прохолодну погоду та ранні весняні умови. Ось список рослин, які можна сміливо садити у цей період:

Овочі та зелень:

  • Горох: не боїться заморозків, тому його можна сіяти раніше.
  • Редиска, ріпа, редька: ці коренеплоди добре ростуть у прохолодному ґрунті.
  • Морква: оптимальний період для посіву – квітень та початок травня, при температурі близько +15°C.
  • Селера, кріп, петрушка, салат: їх можна сіяти в першій половині квітня.
салат буряк зелень
Фото: freepik
  • Картопля: наприкінці квітня, при достатньому прогріванні ґрунту.

Розсада:

  • Капуста: у другій половині квітня висаджують розсаду брюссельської, пекінської, цвітної та білокачанної капусти. ​
  • Томати: насіння томатів можна сіяти у теплицю або під плівку у відкритому ґрунті.

Квіти:

  • Іриси, півонії, хризантеми: у квітні висаджують ці багаторічники. ​
квіти хризантеми у саду
Фото: freepik
  • Чорнобривці, ротики: серед однорічних квітів ці види рекомендується сіяти в цей період.

Нагадаємо, що у квітні починає розвиватися озимий часник. Ми писали, чим підгодувати часник для багатого врожаю.

Теги:
#Квіти #Овочі #Сад #Город