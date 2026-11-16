Забудьте про "Таньку": як пестливо назвати Тетяну українською

Ім’я має дві версії походження – давньогрецьку та давньоримську

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Ім'я Тетяна є дуже популярним та поширеним в Україні. Воно має дуже милі пестливі форми українською.

Варіанти звертання до Тетяни наводить словник "Горох". Серед коротких варіантів – Тася, Тата й Таця.

Які пестливі форми має ім’я Тетяна

Звичну скорочену форму Таня доповнюють Танечка, Танюся, Танюша й Танюшка. Від варіанта Таця утворені також Тацечка, Таценька й Тацуня.

Є й форми, ближчі за звучанням до повного імені: Тетянка, Тетянонька та Тетяночка. Вони дають змогу зберегти основу "Тетян-" і водночас додати звертанню теплоти.

Пестливі суфікси допомагають утворювати теплі звертання від повного імені Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Звідки походить ім’я Тетяна

Одна з версій пов’язує ім’я з давньогрецьким словом tasso. Його значення передають як "наводити лад", "упорядковувати" або "засновувати".

Інша версія веде до Давнього Риму: Тетяну пов’язують із жіночою формою імені царя Тіта Тація. За цим трактуванням, ім’я означає "володарка" або "та, що наказує".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до Олени українською. Забудьте про русифіковану форму "Лєночка". Українською до жінки на ім’я Олена правильно звертатися "Олено", а в дружній розмові – "Оленко" або "Оленусю".