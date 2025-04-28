Работали в Польше и Украине: как получить общую пенсию

Если украинец работал в Польше официально, это может стать частью пенсии

из-за войны в Польше оказались немало украинцев. Они не только интегрируются в общины, но и находят работу и вливают миллионы в польскую экономику. По возвращении в Украину эти годы бесполезны не будут, а могут значительно повлиять на пенсию.

Все — благодаря соглашению о социальном обеспечении, которое уже 13 лет действует между нашими странами. Если человек официально работал в Польше и платил там социальные взносы, он имеет право на пенсию от соседнего государства.

Как объясняет юрист Юрий Айвазян, за часть украинского стажа заплатит Пенсионный фонд Украины, за польский фонд социального страхования Польши. Оформлять пенсию нужно только в одной стране. Если обращение происходит в Польше, расчет производится по всем периодам работы за рубежом. Если в Украине учитывают общий страховой стаж и отнимают время, отработанное в Польше.

Чтобы оформить пенсию из Польши, нужно обратиться отделение Пенсионного фонда там, где человек проживает и подать заявление. Они бывают разных типов:

UA-PL 8 — для назначения пенсии по возрасту или инвалидности;

— для назначения пенсии по возрасту или инвалидности; UA–PL 9 – для назначения пенсии в случае потери кормильца.

Бланк UA-PL-8

Бланки доступны в отделении ПФУ или на официальном сайте. При заполнении заявлений нужно обязательно указать:

номер PESEL или серию и номер паспорта;

РНОКПП.

К заявлению прилагаются разнообразные документы, включая данные о времени работы, справке из банка и т.д. Предоставить можно не только оригиналы, но и заверенные копии. Сделать это могут ПФУ, нотариус или консульство Польши. После того как эти документы будут проверены, их передают в польские органы социального страхования — ZUS или KRUS. Если украинцу нужна только польская пенсия, можно обращаться либо в украинский Пенсионный фонд, либо сразу в польские учреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналогичного договора нет со многими странами, например, Германией. В целом таких стран более 10 — полный перечень.