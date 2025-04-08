Вам не зарахують роки до стажу. На це є одна підстава

Українці, які працюють за кордоном офіційно, можуть отримувати страховий стаж

Українцям зараховують роки страхового стажу не лише під час роботи в нашій країні, а і за кордоном. Але є одна умова — Україна повинна мати договір про пенсійне забезпечення з тією країною, де працювали її громадяни.

Аби оформити пенсію в 60 років, українцю обов'язково потрібно мати не менше 31 року стажу. Про це розповів юрист Руслан Кравченко для "РБК-Україна" і додав, що у трудову книжку також можуть внести роки праці в іншій країні.

"Тобто якщо людина працювала офіційно в одній з цих країн, (Ред. з котрими Україна має пенсійний договір) то період роботи там їй зарахується. А, наприклад, з Німеччиною, куди від початку великої війни переїхало чи не найбільше українців, такого договору поки немає. Якщо людина працювала там, стаж роботи їй зараз не зарахується. Це стане можливим після підписання такого договору", — каже він.

З якими країнами Україна має пенсійний договір

Нині роки роботи за кордоном до страхового стажу в українську трудову зарахують у цих країнах:

Болгарія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Польща;

Португалія;

Словаччина;

Чехія;

Азербайджан;

Молдова;

Грузія;

Румунія;

Угорщина;

Монголія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики України планують створити умови для того, щоб громадяни могли працювати якомога довше.