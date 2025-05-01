День праці 2025: барвисті листівки та привітання зі святом

Цього дня українці вітають одне одного із Днем праці

День праці 1 травня — свято, яке відзначається у багатьох країнах світу, у тому числі пострадянських. Воно має американське коріння, однак у Радянському союзі ідея свята зазнала пропагандистської трансформації. В Україні у 2017 році це свято було перейменовано та встановлено на офіційному рівні, як День праці.

На відміну від ворожої Росії, в Україні вже давно немає помпезних совєцьких святкувань, парадів та вигуків "Мир! Труд! Май!". Ідея Дня праці в тому, щоб нагадати про важливість поваги до працівників, гідної оплати та безпечних умов праці. Це символ боротьби за права працівників та нормований робочий день.

На честь свята "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли обмінятися ними у соцмережах та нагадати про важливість поваги до прав працівників.

Привітання та листівки з Днем праці 1 травня

Друзі, з Днем праці! Нехай ваша робота приносить радість та достаток. Бажаю сил, натхнення та заслуженого відпочинку!

З 1 травня, українці! Цінуйте свою працю, адже вона будує наше майбутнє. Нехай кожен день буде сповнений нових досягнень!

Вітаю з Днем праці! Бажаю, щоб робота приносила задоволення, а результати тішили серце. Міцного здоров’я та успіхів!

З Днем праці 1 травня! Нехай ваша робота завжди отримує гідну винагороду!

З Днем праці, колеги! Нехай кожен день приносить радість та достаток, а робота буде тільки в задоволення!

Вітаю з 1 травня! Нехай ваша праця буде легкою, а серце повне гордості за свої досягнення. Успіхів та щастя!

Зі святом праці, дорогі українці! Бажаю, щоб кожен ваш день був продуктивним та надихаючим. Нехай мрії стануть реальністю!

Вітаю із Днем праці! Нехай ваша робота приносить не лише дохід, а й задоволення. Щастя вам та вашим близьким!

З 1 травня, колеги! Бажаю, щоб кожен ваш крок у роботі був впевненим, а життя – повне гармонії та радості!

Раніше "Телеграф" публікував календар на травень 2025 року. Дізнайтеся, скільки свят та вихідних буде в українців.