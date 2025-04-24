Ніколи не садіть помідори в цьому місці: врожаю не дочекаєтеся

Дізнайтеся, що потрібно враховувати, вибираючи місце для посадки помідорів

Багато дачників вже підготували розсаду і чекають на момент, коли стане достатньо тепло, щоб садити помідори. Однак, при плануванні посадки томатів потрібно враховувати важливий нюанс — місце має бути придатним для цього овоча.

"Телеграф" розповість, де не варто садити розсаду помідорів, якщо розраховуєте отримати добрий урожай.

Де не можна садити помідори?

Як виявилося, має велике значення, що росло в землі минулого посівного сезону, пише сайт Книга порад. Чергування культур на грядці може відіграти вирішальну роль у вирощуванні тих самих помідорів.

Наприклад, не варто висаджувати розсаду у місці, де раніше були картопля, болгарський перець, баклажани, горох чи фізаліс. Ці культури мають ті ж хвороби та привертають тих самих шкідників. Тому в новому сезоні це може вплинути на врожай.

Пам’ятайте, що садити томати в тому самому місці можна тільки раз на 3-4 сезони. А правильне чергування культур допоможе уникнути виснаження ґрунту.

Після яких культур можна садити помідори?

Відмінним рішенням буде посадити помідори там, де минулого сезону росли морква, цибуля, огірки, буряк, гарбуз. Ці рослини добре розпушують ґрунт, що точно піде на користь помідорам.

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