Що робити з нарцисами після цвітіння і чому не потрібно зав’язувати їх листя

Щоб нарциси зацвіли наступного сезону, потрібно враховувати один важливий нюанс

Нарциси — чудові квіти, які символізують прихід весни. Вони тішать своїм цвітінням після першого серйозного потепління. Однак цвітуть недовго — через тиждень-два багато квітників задаються питанням, а що робити з нарцисами після цвітіння.

"Телеграф" розповість, як доглядати квіти після того, як цвітіння зів’яло, і чому не можна зв’язувати листя нарцисів відразу після засихання пелюсток.

Що робити з нарцисами, коли вони відцвітуть?

Деякі квіткарі через незнання, відразу після цвітіння починають зв’язувати кущі нарцисів, пише Express. Цьому є пояснення — зв’язане листя куща нарцисів виглядає акуратніше на клумбі після того, як закінчується цвітіння.

Однак робити так не варто — це шкодить рослині і може негативно позначитися на цвітінні наступного сезону. Експерти радять залишити у спокої кущі нарцисів на 6 тижнів після цвітіння.

Єдине, що дійсно потрібно зробити, це одразу акуратно зірвати висохлі суцвіття. Таким чином рослина не витрачатиме енергію на формування насіння і подальше в’янення кожної квітки.

Також не рекомендується зрізати листя нарцисів під корінь після цвітіння. Залишіть квітам час на те, щоб продовжити фотосинтез та наситити цибулини в землі корисними речовинами. Так ваші нарциси точно будуть досить сильними та здоровими, щоб зацвісти наступної весни.

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