Это здание построили, чтобы императрица провела в нем всего одну ночь: как выглядит один из самых дворцов в Харькове

Этому дворцу почти 250 лет

Старинные дворцы — это не просто красивые здания, а настоящие свидетели истории. Многие из них пережили века, сохранив в себе дух ушедших эпох. Один из таких памятников — Губернаторский дворец в Харькове.

Здание построили по приказу Екатерины II как путевой дворец. В нем она провела всего одну ночь во время своего путешествия в Крым. Разместить дворец планировали на территории крепости, однако подходящих участков для такого крупного сооружения не оказалось. Согласно информации otkudarodom.ua, в 1767 году губернский архитектор Иван Вильянов разработал план центральной части города и предложил свой проект каменного губернаторского дворца. Однако в Петербурге его вариант не утвердили — вместо этого в январе 1768 года прислали другой проект.

Проект дворца в Харькове. Фото: otkudarodom.ua

Строительные работы велись постепенно: сначала был завершён фундамент и цокольный этаж в 1772 году, а именно возведение стен стартовало только весной 1773-го, когда удалось заготовить необходимое количество кирпича. Отделочные работы завершились в 1777 году. Уже позже, по проекту нового губернского архитектора Петра Ярославского, дворец обзавелся флигелями, оградой, воротами и другими служебными постройками.

В 1791 году большой деревянный "торжественный зал" перестроили под первый в Харькове постоянный театр. Но театр просуществовал до 1796 года, а уже в 1797-м здание было разобрано.

Харьковский bмператорский университет, начало XX века

Позже в здании дворца разместилась резиденция губернатора, а в 1804 году, после реконструкции, проведенной архитектором Васильевым, здание передали новооткрытому Харьковскому университету. В разное время здесь располагались главный корпус Императорского университета, затем — Украинский заочный политехнический институт. Сейчас же в этих стенах работает Украинская инженерно-педагогическая академия.

Украинская инженерно-педагогическая академия. Фото: uepa.karazin.ua

Фасад здания оформлен в характерном для конца XVIII века переходном стиле от барокко к классицизму. Его украшают триумфальные арки.

Сегодня Губернаторский дворец остается самым одним из самых старых зданий в Харькове.