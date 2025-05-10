Гороскоп на 11 травня: Тельцям настав час відпустити старі образи, а Левам — розібратися в почуттях

Деякі знаки Зодіаку відчують приплив енергії

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 11 травня, для представників усіх знаків зодіакального кола. Ми розповімо, до чого слід підготуватися цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра енергія вируватиме у представників цього знака Зодіаку. Це чудовий момент для того, щоб зробити вирішальний крок у кар’єрі, запустити новий проєкт або взятися за справу, яка давно відкладалася.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям цього дня варто говорити прямо та відкрито — особливо у питаннях кохання та особистих стосунків. Не стримуйте емоції, адже щирість здатна зруйнувати будь-які стіни. Це також зручний час, щоб відпустити старі образи.

Близнюки (21.05-21.06)

У неділю інтуїція Близнюків стане їхнім головним орієнтиром. Важливо сповільнитися, провести більше часу з близькими, дозволити собі перепочинок. Не намагайтеся встигнути скрізь і відразу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настав момент Ракам міняти щось у своєму житті. Навіть маленьке зусилля, нова звичка — це перший крок у бік змін. І згодом ви зможете похвалитися вражаючим результатом. Головне – не боятися розпочати.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Складнощі в особистому житті можуть дати про себе знати. Можливо, Левам настав час провести відверту розмову чи навіть взяти паузи, щоб переосмислити свої стосунки. Намагайтеся не звинувачувати, а слухати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представникам цього знаку завтра варто не чекати на ініціативу від інших. Успіх супроводжує тих, хто діє. День підходить як для робочих амбіцій, так і для налагодження романтичних зв’язків. Одна розмова може багато що змінити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Самотні Терези можуть несподівано відчути потяг до того, кого раніше не помічали. Не лякайтеся нових почуттів – саме вони можуть стати початком світлої та гармонійної історії. Не бійтеся виявляти увагу першими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день може піднести цікаву пропозицію у професійній сфері. Не пропустіть шанс — він здатний змінити ваше фінансове становище. Також варто приділити увагу саморозвитку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці завтра можуть відчути втому, яка накопичувалася тижнями. Це сигнал — настав час зменшити оберти й перезавантажитися. Навіть короткий відпочинок допоможе повернути ясність думки та віру у власні сили.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам важливо не замикатися у собі. Нові знайомства, спілкування та навіть проста розмова за чашкою кави можуть відкрити несподівані горизонти. Не відмовляйтеся від допомоги.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра душевні розмови здатні багато змінити. Представники цього знаку часто приховують почуття через страх бути незрозумілими, але настав час ризикнути — відвертість стане кроком до справжньої близькості.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Неділя принесе Рибам натхнення та творче піднесення. Але важливо пам’ятати: необов’язково робити все поодинці. Відкрийтеся спільній роботі — і ідеї заграють новими фарбами.