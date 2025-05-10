Гороскоп на 11 мая: Тельцам пора отпустить старые обиды, а Львам — разобраться в чувствах

Некоторые знаки Зодиака почувствуют прилив энергии

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 11 мая, для представителей всех знаков зодиакального круга. Мы расскажем, к чему следует подготовиться в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра энергия будет бурлить у представителей этого знака Зодиака. Это отличный момент для того, чтобы сделать решающий шаг в карьере, запустить новый проект или взяться за дело, которое давно откладывалось.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам в этот день стоит говорить прямо и открыто — особенно в вопросах любви и личных отношений. Не сдерживайте эмоции, ведь искренность способна разрушить любые стены. Это также удачное время, чтобы отпустить старые обиды.

Близнецы (21.05-21.06)

В воскресенье интуиция Близнецов станет их главным ориентиром. Важно замедлиться, провести больше времени с близкими, позволить себе передышку. Не пытайтесь успеть везде и сразу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настал момент Ракам менять что-то в своей жизни. Даже маленькое усилие, будь то новая привычка — это первый шаг в сторону перемен. И со временем вы сможете похвастаться впечатляющим результатам. Главное — не бояться начать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сложности в личной жизни могут дать о себе знать. Возможно, Львам пришло время откровенного разговора или даже паузы, чтобы переосмыслить свои отношения. Постарайтесь не обвинять, а слушать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представителям этого знака завтра стоит не ждать инициативы от других. Удача сопутствует тем, кто действует. День подходит как для рабочих амбиций, так и для налаживания романтических связей. Один разговор может многое изменить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Одинокие Весы могут неожиданно почувствовать влечение к тому, кого прежде не замечали. Не пугайтесь новых чувств — именно они могут стать началом светлой и гармоничной истории. Не бойтесь проявлять внимание первыми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день может преподнести интересное предложение в профессиональной сфере. Не упустите шанс — он способен изменить ваше финансовое положение. Также стоит уделить внимание саморазвитию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы завтра могут ощутить усталость, которая копилась неделями. Это сигнал — пора сбавить обороты и перезагрузиться. Даже короткий отдых поможет вернуть ясность мысли и веру в собственные силы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам важно не замыкаться в себе. Новые знакомства, общение и даже простой разговор за чашкой кофе могут открыть неожиданные горизонты. Не отказывайтесь от помощи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра душевные разговоры способны многое изменить. Представители этого знака часто скрывают чувства из-за страха быть непонятыми, но пора рискнуть — откровенность станет шагом к настоящей близости.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Воскресенье принесет Рыбам вдохновение и творческий подъем. Но важно помнить: необязательно делать все в одиночку. Откройтесь совместной работе — и идеи заиграют новыми красками.