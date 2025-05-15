Заморозки нанесли удар по урожаю: какие фрукты пострадали и что будет с ценами

Сезонные фрукты появятся на прилавках с опозданием

Апрельские заморозки в Украине повлияли на урожай некоторых фруктовых культур. Тем не менее дефицита фруктов и ягод, как и резкого роста цен, в этом сезоне не ожидается.

Об этом изданию "Телеграф" рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, что ситуацию на рынке должен урегулировать импорт.

По словам эксперта, цветение персиков и абрикосов пришлось как раз на апрельские заморозки, поэтому эти фруктовые деревья пострадали больше всего. Черешни осталась половина от обычного объема. Ранние сорта клубники и голубики также вымерзли.

Какие фрукты и ягоды пострадали от заморозков, Фото: Freepik

"Но это будет балансироваться импортом. Я думаю, что там большого роста цены не будет", — прогнозирует экономист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ранние ягоды и фрукты уже можно приобрести на рынках и в магазинах. Также выяснили, сколько придется заплатить за сезонные вкусности.