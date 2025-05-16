Скандал у храмі в Броварах: безслідно зникли собаки, які жили при церкві

У керівництві церкви постійно видають нову версію зникнення тварин

У Броварах розгорівся скандал довкола храму святих апостолів Петра і Павла. Волонтери та відвідувачі церкви заявили про зникнення трьох собак, які понад сім років жили на церковному подвір’ї та перебували під опікою громади.

Про це повідомила зоозахисниця у Facebook. За її словами, після зміни керівництва храму, нові священнослужителі вирішили позбутися тварин, не надавши можливості знайти їм нові домівки.

"У Броварах, на території церкви Петра і Павла, понад 7 років жили собачки Аліса, Герда і Малишка, яких ще цуценятами підкинули до храму. З дозволу працівників церкви вони залишились охороняти територію. Лікування, операції, стерилізація, щоденне годування, вакцини — все це було проведено собакам завдяки волонтерам, небайдужим людям і працівникам церкви" — йдеться в публікації.

Однак ситуація змінилась після зміни керівництва церкви, нібито нові священники вирішили позбутися собак.

"Без попередження, без шансу знайти їм гідний дім. Майже 2 тижні ми намагалися вияснити у священників Леонтія та Дмитра, де перебувають собаки, але конкретної відповіді ми досі не почули", — повідомляє жінка.

Спершу, за словами волонтерів, один зі священників заявив, що його нібито вкусив собака, тому тварин відправили до притулку. Однак жодних доказів цього не надали, як і адреси самого притулку.

Згодом з’явилася інша версія — собак віддали на підприємство поблизу Чернігова. Активісти проїхали понад 75 км у зазначеному напрямку, але жодного сліду тварин не знайшли.

Остання версія, яку повідомив священник — нібито одну з собак забрав випадковий чоловік. Контактів, деталей чи бодай опису цієї особи церковник не надав.

Наразі на території храму залишилася лише одна собака — Герда, яка перелякана ховається в норі та не йде на контакт.

"Ми просимо кілька днів, щоб офіційно виловити Герду, яка вже не йде на контакт", — наголошує зоозахисниця.

Також вона додала, що всі розмови зі священниками були записані для подальшого розслідування.

Ситуація набула широкого розголосу в соцмережах. Користувачі обурені такою байдужістю та жорстоким ставленням до тварин.

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