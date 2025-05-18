Без хімії і витрат: 6 домашніх розчинів проти білокрилки, які врятують капусту

Дізнайтеся, чим обприскати рослини від небезпечного шкідника

У теплий період активність шкідників, що загрожують здоров’ю рослин, може тільки зрости. Одним із найнебезпечніших є білокрилка — дрібна, але надзвичайно небезпечна комаха, здатна спричинити серйозні проблеми з врожаєм, особливо з капустяними рослинами.

Для ефективної боротьби з білокрилкою слід використовувати не тільки хімічні засоби, але і народні. Про це розповіла заступниця начальника відділу захисту рослин, фітосанітарної діагностики та прогнозування управління фітосанітарної безпеки Ірина Іщенко suspilne.media.

Кому шкодить білокрилка

Білокрилка найчастіше уражає брюссельську, цвітну капусту та броколі. Проте в умовах посушливого літа її чисельність стрімко зростає, і шкідник починає атакувати всі різновиди капустяних культур.

Білокрилка активно розмножується за умов високої температури та вологості. Водночас ці дрібні комахи погано переносять зниження температури та гинуть, якщо вона опускається нижче 10°C.

Фото: freepik

Народні засоби проти білокрилки

Повністю позбутися білокрилки непросто, адже на одній рослині може одночасно перебувати кілька її поколінь. Тож протягом сезону необхідно проводити не одну, а декілька обробок.

Бюджетні рецепти розчинів для обприскування:

Попільний настій: 1 склянку деревного попелу заливають 3 літрами окропу. Настоюють протягом трьох днів, потім проціджують. Обробку проводять один раз на 10 днів. Аміачний розчин: 1 столову ложку нашатирного спирту додають у відро води. Раз на місяць треба додавати 1 таблетку нікотинової кислоти. Часте використання не бажане через високий вміст азоту, який сприяє накопиченню нітратів у ґрунті. Оцтовий засіб: на 10 літрів води беруть 50 мл яблучного оцту і 30 г мильної стружки. Використовують щотижня. Для посилення ефекту після обробки нижню сторону листя капусти варто присипати меленим гірким перцем. Тютюновий настій: 2 склянки тютюну заливають 1 літром води. Для профілактики застосовують раз на 15 днів, для боротьби зі шкідниками — щодня протягом трьох днів поспіль. Дігтярний розчин: 5 мл березового дьогтю розчиняють у відрі води. Обприскування проводять за потребою, при появі шкідників. Вапняна вода: 0,5 кг хлорного вапна заливають 10 літрами води, настоюють 5 годин. Застосовують раз на 15 днів.

Варто зазначити, що правильне підживлення рослин тільки покращує врожай. Однак є й такі добрива, які шкодять рослинам.