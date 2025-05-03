Полийте огірки цим настоєм, і зберете відра врожаю

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Вирощування огірків потребує ретельного догляду та уваги, особливо у питаннях живлення та внесення добрив. Одна з найчастіших проблем, з якою стикаються городники, — це пожовтіння листя.

Якщо обробити огірки спеціальним натуральним розчином, можна запобігти пожовтінню листя. Проблему можна вирішити без магазинної хімії та зайвих витрат – за допомогою доступних природних засобів, пише zemliak.

Чим підгодувати огірки

Щоб позбавитися пожовтіння листя в огірків, в якості добрив можна скористатися часниковим настоєм. Для його приготування потрібно подрібнити кілька зубчиків часнику, залити їх одним літром теплої води та залишити настоюватись на добу. Потім настій проціджують, розбавляють у відрі води та додають трохи господарського мила — воно допоможе у боротьбі зі шкідниками.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Обробіть цим розчином грядки з огірками кілька разів, і листя знову набуде здорового зеленого кольору! В результаті ви отримаєте хороший, а головне смачний урожай.

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