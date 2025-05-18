Без химии и расходов: 6 домашних растворов против белокрылки, которые спасут капусту

Узнайте, чем опрыскать растения от опасного вредителя

В теплый период активность вредителей, угрожающих здоровью растений, может только возрасти. Одним из самых опасных является белокрылка — мелкое, но чрезвычайно опасное насекомое, способное вызвать серьезные проблемы с урожаем, особенно с капустными растениями.

Для эффективной борьбы с белокрылкой следует использовать не только химические средства, но и народные. Об этом рассказала заместитель начальника отдела защиты растений, фитосанитарной диагностики и прогнозирования управления фитосанитарной безопасности Ирина Ищенко suspilne.media.

Кому вредит белокрылка

Белокрылка чаще всего поражает брюссельскую, цветную капусту и брокколи. Однако в условиях засушливого лета ее численность стремительно растет, и вредитель начинает атаковать все разновидности капустных культур.

Белокрылка активно размножается при высокой температуре и влажности. В то же время, эти мелкие насекомые плохо переносят понижение температуры и погибают, если опускается ниже 10°C.

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Народные средства против белокрылки

Полностью избавиться от белокрылки непросто, ведь на одном растении может одновременно находиться несколько ее поколений. Так что в течение сезона необходимо проводить не одну, а несколько обработок.

Бюджетные рецепты растворов для опрыскивания:

Пепельный настой: 1 стакан древесной золы заливают 3 литрами кипятка. Настаивают в течение трех дней, затем процеживают. Обработку производят один раз в 10 дней. Аммиачный раствор: 1 столовую ложку нашатырного спирта добавляют в ведро воды. Раз в месяц нужно добавлять 1 таблетку никотиновой кислоты. Частое использование не желательно из-за высокого содержания азота, способствующего накоплению нитратов в почве. Уксусное средство: на 10 л воды берут 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки. Используют еженедельно. Для усиления эффекта после обработки нижнюю сторону листьев капусты следует присыпать молотым горьким перцем. Табачный настой: 2 стакана табака заливают 1 литром воды. Для профилактики применяют раз в 15 дней, для борьбы с вредителями – ежедневно в течение трех дней подряд. Дегтярный раствор: 5 мл березового дегтя растворяют в ведре воды. Опрыскивание производят по необходимости, при появлении вредителей. Известковая вода: 0,5 кг хлорной извести заливают 10 литрами воды, настаивают 5 часов. Применяют раз в 15 дней.

Следует отметить, что правильная подкормка растений только улучшает урожай. Однако есть и такие удобрения, которые вредят растениям.