Огірки виростуть як на дріжджах: просто додайте це до лунки

Безплатне добриво ідеально підійде для цих овочів

Як і більшість овочевих культур, огірки віддають перевагу родючому і багатому на поживні речовини грунту. Однак не кожна дачна ділянка може похвалитися ідеальними умовами. Виправити ситуацію допоможе просте, але дуже ефективне добриво. Воно значно підвищить шанси на щедрий врожай.

Огірки краще садити у відкритий ґрунт лише у другій половині травня, а іноді – на початку червня, пише napensii. Це допоможе захистити рослини від можливих заморозків. Огірки віддають перевагу теплу і найбільш активно розвиваються при температурі вище 15°C.

Що додати до лунки при посадці огірків

Для посадки розсади огірків підготуйте у землі лунки глибиною близько 2 см. У кожну з них додайте добрива чи саморобний компост — це значно збагатить ґрунт, забезпечить здорове зростання рослин та позбавить огірки гіркого присмаку. Натуральні добрива забезпечують грунт важливими мікроелементами та допомагають захистити розсаду від хвороботворних мікроорганізмів.

Що "люблять" огірки

Кухонні відходи — картопляні і цибульні очистки містять багато кальцію, калію і фосфору, необхідних для активного розвитку рослин.

— картопляні і цибульні очистки містять багато кальцію, калію і фосфору, необхідних для активного розвитку рослин. Деревне вугілля — воно захистить розсаду від шкідників та хвороб.

Як ми вже говорили, правильне підживлення тільки покращує врожай. Однак є й такі добрива, які тільки шкодять рослинам.