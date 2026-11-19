Столичні ТЕЦ, попри російські удари, продовжують подавати тепло до будинків

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Троєщина має пройти зиму 2026–2027 років без критичних перебоїв з опаленням, якщо Київ вчасно підготує резервні джерела тепла. У Київраді розраховують завершити роботи до кінця року.

Депутати Київради розповіли про резервне теплопостачання "Телеграфу". Детальніше читайте в матеріалі "Троєщина не замерзне, – у Київраді розповіли про план Б щодо світла, тепла й води".

Який резерв готують для Троєщини

Троєщину опалює ТЕЦ-6, і житловий масив вважається найуразливішою ділянкою в зоні її теплопостачання. Для всієї цієї зони місто передбачило 700 МВт резервної теплової потужності. Резервна схема Києва включає будівництво блочно-модульних котелень, реконструкцію старих і посилення чинних об’єктів когенераційними установками.

Виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв каже, що резервна схема розрахована приблизно на половину столиці. Перші об’єкти мають бути готові замінити основні джерела тепла до кінця 2026 року, а будівництво ще трьох триватиме у 2027-му.

Для лікарень і шкіл місто вже використовує мобільні котельні. За словами Пантелеєва, у розпорядженні Києва є 69 котелень на колісному ходу і ще 10 установок, які можна перевозити та розміщувати стаціонарно.

Мобільні котельні вже використовують для обігріву київських шкіл і лікарень Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Якщо ми встигнемо вчасно, то таких ситуацій не повинно повторитися. Але стверджувати щось на 100% важко, адже війна триває і руйнування тривають. Сподіваюся, що вжиті заходи дадуть нам змогу пройти зиму без таких критичних ситуацій, як торік", – сказала депутатка Київради від фракції "Голос" Зоя Ярош.

Чому нові котельні не замінять ТЕЦ одразу

Київську систему теплопостачання будували навколо великих ТЕЦ: вони давали місту дешевий теплоносій і водночас виробляли електроенергію. Після численних ударів столичні ТЕЦ перестали виробляти електроенергію. Ремонт і захист станцій стали основою плану стійкості, але депутати розходяться в оцінках того, наскільки виправданим був цей вибір.

"Левова частка плану стійкості стосувалася саме відновлення ТЕЦ. Це порушує питання про параметри виконання плану стійкості. План стійкості в цій частині виконано? Виконано. Чи були ТЕЦ зруйновані й втратили можливість виконувати свою функцію? Втратили. То чи виконано план стійкості? Це питання раціональності розподілу коштів. За ці кошти можна було б встановити сотні мобільних укриттів у Києві", – сказав депутат Київради від фракції "Європейська солідарність", член тимчасової контрольної комісії Леонід Ємець.

Ярош пояснила, що ремонт ТЕЦ був потрібен, щоб виграти час на перебудову мереж. До нових джерел тепла доводиться підводити газ, підключати їх до теплових та електричних мереж. Навіть когенераційній установці, яка сама виробляє електрику, для запуску потрібне живлення.

"Тому перебудова всіх інженерних мереж – це справа не така вже й швидка. І відновлювати ТЕЦ було необхідно, щоб у нас був час на таку перебудову. І сьогодні там, де є всі найпроблемніші місця постачання тепла від ТЕЦ, створюють резервування", – пояснює Ярош.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві резервне живлення насосів вдалося забезпечити лише на Оболоні, а в інших районах роботи продовжуються. Частина великих водопровідних та каналізаційних насосних станцій досі залишається без генераторів.