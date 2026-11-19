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Після останніх свідчень генерала СБУ Сергія Дуки є привід думати, що операція "Карфаген" могла мати зовсім іншу мету, ніж нам демонструють у красивих фільмах НАБУ — написав у своєму Фейсбук політичний експерт Валентин Гайдай.

За словами Дуки, під час обшуків в Офісі генпрокурора детективи НАБУ вилучили документи, які містили відомості про оперативні розробки щодо керівництва антикорупційних органів та найближчого оточення очільника САП Олександра Клименка. Гайдай нагадав, що після цього ексгенпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив записи, які стосуються можливих корупційних оборудок в оточенні Клименка.

"Виникає цілком закономірне запитання: чи не були обшуки в Генпрокуратурі спробою отримати доступ до небезпечних для керівництва НАБУ та САП матеріалів, зупинити розслідування й попередити його фігурантів? Якщо ця версія підтвердиться, "Карфаген" може виявитися не просто гучним антикорупційним розслідуванням, а масштабною операцією прикриття можливих злочинів у самій антикорупційній системі", — вважає Гайдай.

Експерт додає: "Якщо ті, хто повинен викривати корупцію, використовували свої повноваження для захисту власного оточення від кримінального переслідування, це вже може бути історія про захоплення контролю над правосуддям. І вона потребуватиме окремого розслідування".