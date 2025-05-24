Гороскоп на 25 травня: Близнюкам не можна поспішати з висновками, а Стрільцям — ризикувати грошима

Деяким знакам Зодіаку слід виділити час для особистого життя

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 25 травня, для представників усіх знаків зодіакального кола Ми розповімо, до чого слід підготуватися цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представникам цього знака день принесе чудові можливості для обдуманих рішень. Перша половина буде насиченою: вдалий час для планування, покупок та угод, особливо пов’язаних із нерухомістю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цьому знаку слід уникати різких реакцій та імпульсивних вчинків. Чим спокійніша буде ваша поведінка, тим легше мине день. Постарайтеся з розумінням поставитися до прохань оточуючих.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам не варто поспішати з рішеннями — особливо у важливих питаннях. Завтра є ризик неправильно оцінити ситуацію та зазнати невдачі. В особистому житті можливі розбіжності, але краще сприймати їх як привід для діалогу, а не як привід для драми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представникам цього знака варто бути відкритими до конструктивної критики — вона допоможе побачити важливі моменти. День сприятливий для нових починань, особливо тих, на які раніше не вистачало ресурсів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра Левам слід пригальмувати навіть якщо буде безліч справ і завдань. Варто берегти енергію та не брати на себе чужі завдання. Зосередьтеся на своїх цілях.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У неділю зірки радять Дівам навести лад — як у справах, так і у власних думках. Домашні клопоти, фінансові розрахунки та організаційні питання вирішуватимуться легко. В особистій сфері може знадобитися відверта розмова, яка допоможе налагодити комунікацію з партнером.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам слід звернути увагу на ті сфери життя, які забирають багато сил і не приносять радості. Завтра — слушний час, щоб закрити невирішені питання. Чим раніше ви це зробите, тим краще.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Представники цього знака можуть зіткнутися з непередбаченими обставинами, які порушать звичний перебіг справ. Але важливо не піддаватися емоціям і не реагувати надто бурхливо. Використовуйте день для саморозвитку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У цей день Стрільцям потрібно уникати авантюр, особливо фінансових. Неділя не підходить для великих покупок чи ризикованих вкладень – великий шанс на втрати. Краще трохи почекати, щоб прийняти більш виважене рішення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цьому знаку зірки радять виявити ініціативу у робочих справах — це буде помічено та оцінено. Замість суперечок із колегами необхідно прагнути створити командну атмосферу. Можлива корисна розмова з людиною, яка зможе підказати правильний напрямок.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей знак нарешті знайде розв'язання проблеми, яке давно здавалося тупиковою. Цей день принесе полегшення, можливі навіть невеликі фінансові надходження, які піднімуть настрій.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам особливо важливо зберегти внутрішню тишу. Бажання усамітнення, спокою та порядку виявиться сильним і буде цілком виправданим. Дозвольте собі відпочити від суєти та відновити сили.