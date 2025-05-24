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Гороскоп на 25 мая: Близнецам нельзя спешить с выводами, а Стрельцам — рисковать деньгами

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака —25 мая 2025
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака —25 мая 2025. Фото Телеграф/freepik

Некоторым знакам Зодиака следует уделить время личной жизни

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 25 мая, для представителей всех знаков зодиакального круга. Мы расскажем, к чему следует подготовиться в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представителям этого знака день принесет отличные возможности для обдуманных решений. Первая половина будет насыщенной: удачное время для планирования, покупок и сделок, особенно связанных с недвижимостью.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этому знаку следует избегать резких реакций и импульсивных поступков. Чем спокойнее будет ваше поведение, тем легче пройдет день. Постарайтесь с пониманием отнестись к просьбам окружающих.

Близнецы (21.05-21.06)

Близнецам не стоит спешить с решениями — особенно в важных вопросах. Завтра есть риск неверно оценить ситуацию и потерпеть неудачу. В личной жизни возможны разногласия, но лучше воспринимать их как повод для диалога, а не повод для драмы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представителям этого знака стоит быть открытыми к конструктивной критике — она поможет увидеть важные моменты. День благоприятен для новых начинаний, особенно тех, на которые ранее не хватало ресурсов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра Львам следует притормозить — даже если будет множество дел и задач. Нужно беречь энергию и не брать на себя чужие задачи. Сосредоточьтесь на собственных целях.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В воскресенье звезды советуют Девам навести порядок — как в делах, так и в собственных мыслях. Домашние хлопоты, финансовые расчеты и организационные вопросы будут решаться легко. В личной сфере может потребоваться откровенный разговор, который поможет наладить коммуникацию с партнером.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам следует обратить внимание на те сферы жизни, которые отнимают много сил и не приносят радости. Завтра — подходящее время, чтобы закрыть нерешенные вопросы. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Представители этого знака могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые нарушат привычный ход дел. Но важно не поддаваться эмоциям и не реагировать слишком бурно. Используйте день для саморазвития.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день Стрельцам нужно избегать авантюр, особенно финансовых. Воскресенье не подходит для крупных покупок или рискованных вложений — велик шанс потерь. Лучше немного подождать, чтобы принять более взвешенное решение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этому знаку звезды советуют проявить инициативу в рабочих делах — это будет замечено и оценено. Вместо споров с коллегами стремитесь к созданию командной атмосферы. Возможен полезный разговор с человеком, который сможет подсказать правильное направление.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот знак наконец-то найдет решение задачи, которая давно казалась тупиковой. Этот день принесет облегчение, возможны даже небольшие финансовые поступления, которые поднимут настроение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам особенно важно будет сохранить внутреннюю тишину. Желание уединения, покоя и порядка окажется сильным — и будет вполне оправданным. Позвольте себе отдохнуть от суеты и восстановить силы.

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