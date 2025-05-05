По кишені кожному? Яке недороге морозиво відповідає ДСТУ

В Україні є три стандарти якості

З наближенням літа у супермаркетах України з'явилось чимало морозива від різних виробників, однак воно не завжди має ДСТУ та може не відповідати чинним стандартам якості. Виникає питання: чи є в українських супермаркетах недороге морозиво з якісним складом.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це. Зауважимо, що порівнювали товари з двох мереж супермаркетів: АТБ та "Сільпо".

В Україні існує три стандарти якості морозива: ДСТУ 4733:2007 — морозиво з повністю натуральним складом без рослинних компонентів, ДСТУ 4735:2007 — морозиво з комбінованим складом, містить сировину тваринного та рослинного походження, ДСТУ 4734:2007 — плодово-ягідне морозиво. Наявність будь-якого з цих стандартів свідчить про відповідність продукту до чинних норм.

Яке дешеве морозиво в АТБ відповідає ДСТУ

За 25,90 грн можна придбати морозиво "Хрещатик" пломбір, яке має на упаковці маркування ДСТУ 4733, тобто в його складі немає рослинної сировини, лише натуральна молочна. Морозиво "Лімо" пломбір 1965 за 29,90 грн також має ДСТУ 4733, яке вказано прямо на упаковці, що свідчить про високу якість продукту. Усі інші морозива вартістю до 30 грн не мають вказаного державного стандарту на упаковці. Серед ний найдоступніші позиції: Своя лінія та Розумний вибір.

Зауважимо, що морозиво "Рудь 100%" за 27,90 має ДСТУ 4735, яке вказано на упаковці. Цей продукт з комбінованим складом і виробник не приховує його відповідність до цього стандарту. До того ж є ряд морозив, на яких немає ДСТУ, але зазначено, що продукт має комбінований склад. Однак без державного стандарту його якість під питання.

Зверніть увагу, що навіть морозиво за 40 грн і вище за упаковку не завжди має вказане на упаковці ДСТУ.

Яке дешеве морозиво в "Сільпо" відповідає ДСТУ

Морозиво "Рудь" крем-пломбір в стаканчику за 26,99 грн відповідає ДСТУ 4733, що вказано прямо на упаковці. Також відповідає державному стандарту і морозиво "Рудь" "Дитяче бажання" у вафельному стаканчику, яке коштує 27,29 грн.

Ще з доступних за ціною позицій морозиво "Лімо" біле у вафельному стаканчику за 23,70 виготовляється за ДСТУ 4735, це підтверджується інформацією на офіційному сайті виробника. Водночас і "Лісова ягода" у вафельному стаканчику від "Лімо" за 24,49 відповідає ДСТУ 4735:2007. Морозиво "Три Ведмеді" біле у вафельному стаканчику, 100 г за 24,49 виготовляється відповідно до ДСТУ 4735.

Отже, в "Сільпо" не так багато варіантів морозива до 30 грн, яке відповідатиме ДСТУ 4733. Однак навіть наявність ДСТУ 4735 свідчить про якісний продукт, але з комбінованим складом.

Зауважимо, якщо ви шукаєте повністю натуральний та якісний продукт, обирайте морозиво ДСТУ 4733. Воно може бути і в стаканчиках, і на паличці, з какао та без. Стосовно плодово-ягідного продукту, він повинен мати ДСТУ 4734. Однак звертайте увагу на склад морозива, воно не повинно містити консервантів, синтетичних барвників, шкідливих та недозволених Е-добавок.

Раніше "Телеграф" розповідав, на скільки відрізняють ціни на молоко в Україні та Польщі.