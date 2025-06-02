Vodafone блокує номер за неоплату тарифу? Нові правила оператора дивують користувачів

Якщо номер заблоковано — ніхто не зможе додзвонитися

Мобільний оператор "Vodafone" почав блокувати номери мобільних телефонів за несплату тарифу. Відновити номер можна тільки після поповнення рахунку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що блокування номера відбувається буквально на наступний день завершення дії тарифу.

Тобто, якщо проґавив день поповнення або взагалі не планував цього робити, номер все одно буде заблоковано. Ба більше, оператор, коли попереджає про завершення дії тарифу, нічого не пише про блокування номера.

"Ваш номер тимчасово заблоковано за низьким балансом. Для відновлення надання послуг, будь ласка, сплатіть заборгованість", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наш кореспондент сплатив за новий тариф ще до блокування номера, однак Vodafone все одно це зробив. Адже оператор не отримав кошти на свій рахунок і лише через 30 хв після оплати, номер було розблоковано.

Проте в цій ситуації є ще один дуже неприємний нюанс. Поповнити рахунок, користуючись мобільним інтернетом не вийде, адже він не працюватиме поки заблоковано номер. Хоча раніше Vodafone надавав можливість щодня сплачувати лише за мобільний інтернет без покупки повного тарифу. Наразі ж така політика оператора додає багато дискомфорту, особливо пенсіонерам, які не завжди мають змогу вчасно поповнювати телефон.

Ба більше, якщо номер заблоковано — ніхто не зможе додзвонитися, тобто пенсіонер може і не знати, що його номер не діє. На порталі Vodafone зазначено, що номер блокується за перевищення кредитного ліміту, якщо не поповнено телефон. У кожного користувача свій ліміт, який можна змінити у застосунку, що для пенсіонерів проблематично. Аби уникнути блокування, оператор радить підключити автопоповнення або купити тариф за абонплатою одразу на рік.

Виходить, що Vodafone фактично виключає варіант не поповнювати телефон, адже без активного тарифу номер буде заблоковано. І в цьому випадку немає різниці стосується це пенсіонерів чи дітей.

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