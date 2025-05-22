Стягують додаткові гроші з пенсіонерів? Українці помітили дивну річ в роботі мобільного оператора

Компанія вже пояснила ситуацію

Українці, які користуються послугами мобільного оператора "Київстар", скаржаться на несанкціоноване стягнення коштів з рахунку, попри нарахований тариф. Людей обурює і те, що ці стягнення стосуються навіть пенсіонерів з пільговими тарифами.

Про це свідчать коментарі під одним з дописів "Київстару" у Fаcebook. За словами користувача, він підключив послугу "Додай безліміт", за якою інтернет має коштувати 5 грн на добу.

"Увага питання: Якого лисого дідька ви вже 2 рази стягнули по 20 грн/добу за безліміт по моєму тарифу? Цитую: "Зараз відсутні тарифні гігабайти, тому ви оплатили 20 грн за безлімітний інтернет до кінця доби"", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на сайті мобільного оператора вартість послуги "Додай безліміт" становить 150 грн на 4 тижні, тобто приблизно 5 грн на добу. Однак в послузі вказано, що вона йде як доповнення до основного тарифу і її можна використати лише раз на 2 місяці.

До того ж "Київстар" попереджає: "Підключити послугу можуть всі абоненти з тарифами передплати й тарифами лінійки ВСЕ РАЗОМ, окрім тих, у кого в тарифі вже і так діє безлімітний інтернет та тарифів SIM для пристроїв, SMART SIM".

Проте на стягнення додаткових коштів за 20 ГБ скаржаться навіть пенсіонери. Так, за словами одного з користувачів, у нього оператор зняв з рахунку 20 грн за інтернет, якого він не замовляв. В цій ситуації "Київстар" зазначив, що ймовірніше це сталось через те, що користувач витратив весь відведений тарифом інтернет, тому оператор надав додатковий за плату.

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