Українці більше не зможуть користуватись цією послугою з 1 червня

Зміни відбудуться в мобільному операторові

З 1 червня 2025 року "Київстар" припиняє підключення тарифу "Нагода" для нових користувачів. З цього моменту оформити нове підключення за цим планом буде неможливо. Але ті, хто його встиг підключити, користуватимуть їм і надалі.

Абоненти з 1 червня більше не зможуть підключити тариф "Нагода". А ті, які вже користуються тарифом, можуть залишатися на ньому без змін. Тариф передбачає швидкість до 100 Мбіт/с і вартість 50 гривень в місяць упродовж перших шести місяців, передає "PMG".

Однак у домашнього інтернету від "Київстар" є альтернатива — тарифний план "Удача", який пропонує ту ж швидкість, але за нього потрібно платити 100 гривень в місяць на перші пів року. Після цього абонплата зростає до 200 грн/місяць. Умови діють для нових абонентів.

Перед оформленням послуги рекомендується перевірити покриття на сайті оператора. Якщо послуга доступна за вашою адресою, то підключення буде безплатним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відразу двом областям в Україні відключать 3G інтернет від "Київстар".