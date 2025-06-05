Це може обернутися нещастям: що заборонено робити на цвинтарі у Троїцьку батьківську суботу

Порушення певних заборон може спричинити біду

Цього місяця, 8 червня, відзначається Трійця – свято, дата якого змінюється щороку і залежить від Великодня. А напередодні, 7 червня, православні відзначають Троїцьку батьківську суботу, в яку заведено згадувати померлих.

"Телеграф" вирішив нагадати, які існують заборони при відвідуванні кладовища у поминальну суботу. Порушення деяких із них може обернутися нещастям.

Що не можна робити на цвинтарі у Троїцьку поминальну суботу

Перед Трійцею у батьківську суботу слід відвідати цвинтар, запалити на могилах родичів лампадки або свічки, залишити живі квіти й помолитися за упокій їхньої душі. Таким чином ви вшануєте їх пам'ять.

Але на цвинтарі заборонено голосно сміятися, розповідати про свої успіхи та досягнення, але найголовніше — суворо заборонено влаштовувати поминальні трапези з алкоголем просто біля могил. Зокрема, не можна залишати чарку з алкоголем на цвинтарі, бо це вважається поганою прикметою.

Не робіть це у Троїцьку батьківську суботу

Щобільше, пиятика на цвинтарі – це знак неповаги до покійних. У народі казали, що розлитий алкоголь може обернутися нещастям.

"Телеграф" писав раніше, чому на Трійцю краще не відвідувати могили рідних. Це треба знати.