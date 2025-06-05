Это может обернуться несчастьем: что запрещено делать на кладбище в Троицкую родительскую субботу

Нарушение определенных запретов может навлечь беду

В этом месяце, 8 июня, отмечается Троица — праздник, дата которого меняется каждый год и зависит от Пасхи. А накануне, 7 июня, православные отмечают Троицкую родительскую субботу, в которую принято вспоминать усопших.

"Телеграф" решил напомнить, какие существуют запреты при посещении кладбища в поминальную субботу. Нарушение некоторых из них может обернуться несчастьем.

Что нельзя делать на кладбище в Троицкую поминальную субботу

Перед Троицей в родительскую субботу следует посетить кладбище, зажечь на могилах родственником лампадки или свечи, оставить живые цветы и помолиться за упокой их души. Таким образов вы почтите их память.

Но на кладбище запрещено громко смеяться, рассказывать о своих успехах и достижениях, но самое главное — строго запрещено устраивать поминальные трапезы с алкоголем прямо возле могил. В частности, нельзя оставлять рюмку с алкоголем на кладбище, потому что это считается плохой приметой.

Не делайте это в Троицкую родительскую субботу

Более того, пьянка на кладбище — это знак неуважения к усопшим. В народе говорили, что разлитый алкоголь может обернуться несчастьем.

"Телеграф" писал ранее, почему на Троицу лучше не навещать могилы родных. Это следует знать.