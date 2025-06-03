На кладовище ні ногою: чому на Трійцю краще не відвідувати могили рідних

Цього року українці відзначатимуть свято Трійці за новим стилем

Трійця (або П’ятидесятниця) – велике релігійне свято, яке знаменує сходження Святого Духа на апостолів. Його дата плаваюча і залежить від того, коли був Великдень. П’ятдесятниця відзначається через 50 днів після Великодня, у 2025 році свято випадає на 8 червня.

"Телеграф" розповість, чому на свято Трійці не варто ходити на кладовища поминати померлих родичів, і коли краще це зробити.

Йти чи не йти на кладовище на Трійцю?

Часто люди планують відвідати могили померлих рідних на Трійцю, принести квіти та пом'янути. Немає прямої церковної заборони на відвідування кладовищ у П’ятидесятницю, проте священнослужителі не рекомендують саме цей день присвячувати скорботі. Справа в тому, що Трійця — це велике свято, а не час для поминання померлих родичів.

Коли краще відвідати кладовище?

Відвідувати кладовище краще напередодні свята Трійці — у батьківську вселенську суботу. Зазвичай у храмах у п’ятницю, і в суботу проводять заупокійні богослужіння. Якраз після цих богослужінь буде доречно відвідати могили родичів на кладовищі.

Однак пам’ятайте, що влаштовувати застілля та поминальні обіди прямо на біля могил точно не варто. Просто помоліться за своїх померлих родичів, провідайте могили, приберіть територію довкола.

А от у свято Трійці хоч і не заборонено відвідувати кладовища, але краще відкласти візит на інший день. Адже свято для того, щоб радіти, а не тужити.

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