Церква засуджує такі дії: що не можна робити перед Зеленими святами

Є дії, від яких варто утриматися до і під час свята

Залишаються лічені дні до великого християнська свята — Трійці. У народі ще кажуть Зелені свята. Подія символізує єднання трьох іпостасей Бога: Отця, Сина і Святого духа. Свято має деякі традиції та заборони.

Трійцю у 2025 році відзначають 8 червня. Згідно з біблійним писанням, на учнів Ісуса Христа зійшов Святий Дух, після чого вони заговорили різними мовами. Це дало їм змогу проповідувати християнську віру по всьому світу.

Традиції Зелених свят

На Трійцю переплітаються християнські та народні звичаї. Так люди прикрашають домівки та храми гілками різних рослин, зокрема дуба, клена, а також м'ятою, любистком, чебрецем. Зелень є символом оновлення життя та захистом від усього злого.

На Зелені свята люди йдуть до храму, картинка з мережі

На Трійцю традиційно відбуваються святкові літургії. Священники одягають зелені ризи. У деяких храмах відбувається освячення рослин. Також віряни збираються разом у домівках, аби відзначити свято.

Заборони Зелених свят

За кілька днів до і під час Зелених свят не можна:

працювати на землі;

займатися ворожінням, проводити магічні обряди, адже церква засуджує такі дії;

йти на цвинтар, бо покійних вшановують до цього, у Батьківську суботу;

косити траву та загалом нищити зелень, яка має символічне значення у свято.

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