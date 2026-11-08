Відчутний бонус від держави: хто з пенсіонерів може отримати понад 25 950 гривень

Право на виплату залежить від роботи, стажу та того, чи отримувала людина раніше інший вид пенсії

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В Україні деяким працівникам бюджетної сфери під час виходу на пенсію за віком належить одноразова допомога в розмірі десяти пенсій. Її призначають за умови дотримання вимог до місця роботи та тривалості страхового стажу.

Про таку виплату розповідає Пенсійний фонд України. Мінімальна сума становить 25 950 гривень, а конкретний розмір розраховують індивідуально для кожного отримувача.

Які працівники мають право на десять пенсій

На допомогу можуть розраховувати медики, працівники освіти й соціальної сфери, артисти театрально-концертних установ, а також заслужені майстри спорту. Для призначення виплати важлива конкретна посада: вона має давати право на пенсію за вислугу років.

На момент виходу на пенсію людина має працювати в державній або комунальній установі. Перелік відповідних установ і посад визначено постановою Кабінету міністрів 1993 року. Тому належність до бюджетної сфери сама по собі не є єдиною підставою для виплати.

Вимоги до страхового стажу різняться: для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років. Ще одна обов’язкова умова – до призначення пенсії за віком людина не повинна була отримувати інший вид пенсії. Ці вимоги діють одночасно з умовами щодо посади й місця роботи.

Як враховують стаж і оформлюють допомогу

Для визначення права на виплату враховують роботу в установлених урядом закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Періоди роботи на відповідних посадах дозволено підсумовувати. Підставою є відомості з трудової книжки та реєстру застрахованих осіб.

Періоди роботи на відповідних посадах можна підсумувати за документами та даними реєстру Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Одноразову допомогу Пенсійний фонд оформлює автоматично під час призначення основної пенсії за віком. Окремо подавати заяву саме на цю виплату не потрібно. Її розмір прив’язаний до індивідуальної пенсії отримувача: людині призначають суму, що дорівнює десяти таким виплатам.

Як повідомляв "Телеграф", пенсії в листопаді 2026 року нараховуватимуть, як і раніше, однак деякі можуть розраховувати на автоматичні надбавки. Йдеться про пенсіонерів, які досягли певного віку.