Такого Києва ви ще не бачили: унікальні фото столиці XX століття у кольорі, які хочеться розглядати годинами

"Телеграф" додав яскравості вуличкам на 100-річних знімках

Старий Київ завжди приваблював затишною атмосферою та особливою енергією. Цікаво, що багато місць, які сьогодні є улюбленими серед киян і гостей столиці, колись мали зовсім інший вигляд.

Саме архівні фотографії сьогодні дозволяють нам зазирнути у минуле й побачити, яким було місто десятки, а то і сто років тому. Старі світлини слугують своєрідним містком між минулим та сучасністю. "Телеграф" додав трішки кольору унікальним ретрофото, представлені у блозі Фейсбук "Історія міста 1900 — 1999 роки. Київ".

Як виглядав Київ у XX столітті: фото у кольорі

На фото зображені стара Воздвиженка та мальовничі схили урочища Гончарі-Кожум’яки, що розташоване на межі Шевченківського й Подільського районів у центрі Києва. Особливо впадає в око велика кількість зелені та величні храми з позолоченими куполами.

Так виглядала Воздвиженка у 1930-ті

Урочища Гончарі-Кожум’яки 1920 року

На знімках також можна побачити історичний Поділ та місцевість, де нині проходить вулиця Гончара. Вона тягнеться від Великої Житомирської вулиці до Галицької площі та Дмитрівської вулиці. На фото нижче зображено триповерховий будинок, що зберігся до сьогодні, хоча перебуває у напівзруйнованому стані:

Вулиця Гончара у 1900-х

На фото також видно, як виглядали старі Воздвиженка та Поділ у 1900-х роках — ще не щільно забудовані, з просторими вулицями, великою кількістю зелених насаджень та низькими будівлями.

До речі, у Києві росте незвичайне дерево – каштан Петра Могили. За легендою, саме цей видатний реформатор і меценат посадив тут каштан у XVII столітті. Також "Телеграф" писав, яку таємницю зберігає київська Лиса гора.