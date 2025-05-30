Необов’язково їхати за кордон: де в Україні є "кришталеве" царство і як туди добратись (фото)

Туристів чекає під землею зал Скель, Коридор кам’яних бурульок та інші цікавинки

У селі Кривче, що в Борщівському районі Тернопільської області, розташована одна з найбільших гіпсових печер Європи — "Кришталева". Її протяжність сягає 23 км, середня ширина ходів — 2 метри, а висота — 2,7 метра. Вперше печеру згадано у 1721 році. Вона практично суха, має стабільну температуру +10,6°C протягом усього року і є доволі простою для проходження.

Однією з унікальних особливостей "Кришталевої" є підвищена іонізація повітря та води, повна відсутність патогенних мікроорганізмів, а також нещодавно виявлені поклади мінерального мулу та підземної води. Ці фактори роблять печеру перспективною для оздоровчих і рекреаційних програм.

Туристичний маршрут облаштований електричним освітленням, не вимагає спеціального спорядження чи одягу та є доступним для відвідувачів будь-якого рівня підготовки. Водночас деякі позамаршрутні ділянки закриті задля збереження мікроклімату та недопущення пошкодження гіпсових кристалів.

Екскурсія до підземного світу

Для відвідувачів відкрито екскурсійний маршрут довжиною 2,5 км, що триває близько півтори години, пише Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. Подорож розпочинається 500-метровим Вхідним коридором — його стіни виблискують гіпсовими кристалами, які нагадують листя папороті.

Далі шлях веде до залу Скель з розсипаними кам’яними пірамідами, паралельно пролягає Коридор кам’яних бурульок зі сталактитоподібними гіпсовими утвореннями.

У Зоологічному залі природні форми нагадують різноманітних тварин. Цікавим є також зал Завалів, де збереглися цементні пломби, закладені ще у 1928 році — вони витримали навіть два землетруси, що свідчить про безпечність мандрів.

Далі маршрут пролягає повз зал Комин до Кришталевого коридору — його стіни вкриті гіпсовими кристалами білого, кремового й рожево-бурштинового кольору. Зал Скелета наразі закритий для туристів, а наприкінці шляху гостей зустрічає Кам’яний буйвол — умовний "господар" печери.

Наукові дослідження і події

У "Кришталевій" було знайдено рештки древніх тварин і рослин. Тут регулярно проводяться спелеоорієнтаційні змагання та дослідницькі експедиції, завдяки яким відкриваються нові ходи та зали.

Як дістатися до "Кришталевої печери"

До печери можна дістатися власним транспортом або автобусом із Борщева до Мельниці-Подільської. Приблизно за 19 км від Борщева, у селі Кривче, після повороту біля Кривченського замку слід звернути праворуч. Вхід організований у порядку живої черги.

"Кришталева печера" біля села Кривче. Фото: Google Maps

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