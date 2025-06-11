Тут гуляє привид жінки і "зниклий" звір із рогами: де в Україні наймоторошніший замок і як туди доїхати

Сюди приїжджали навіть мисливці за привидами зі США

Історія України сповнена трагічних подій, що пояснює наявність безлічі фортець з потужними мурами, бійницями та вежами по всій країні. Ці укріплення — безмовні свідки героїчного минулого. Серед нечисленних пам’яток, що поєднують оборонні функції з витонченістю європейських палаців, виділяється Підгорецький замок, де у 1978 році проходили зйомки фільму "Д’Артаньян та три мушкетери".

Сьогодні це місце не лише історична пам’ятка, а й місце, де сплелися реальність, легенди та привиди минулого. "Телеграф" розповідає, де знаходиться Підгорецький замок, як туди дістатися і які легенди таїть у собі містична будова.

Височить Підгорецький замок на мальовничих теренах Львівщини — архітектурний скарб у селі Підгірці, що поєднує витонченість європейського палацу з міццю середньовічної фортеці. Цей palazzo in fortezza був не просто домом для шляхти — він став театром блискучих балів, військових тріумфів, алхімічних експериментів і несамовитих трагедій.

Заснований у XV столітті як оборонне укріплення, замок набув своєї легендарної форми в XVII столітті завдяки гетьману Станіславу Конецпольському та італійському зодчому Андреа дель Аква. Тераси з балюстрадами, скульптури, зали з живописом та зброєю, а також сад у стилі французького бароко — Підгірці перетворилися на символ статусу та смаку польської аристократії.

Одним із найзагадковіших власників замку став Северин Жевуський, при якому було зведено бароковий Костел Святого Йосипа:

Костел Святого Йосипа. Фото: vidviday.ua

Жевуський був політиком, алхіміком і, як кажуть, шукачем філософського каменю. Саме він нібито створив тут таємну лабораторію, де намагався відтворити еліксир молодості.

Северин Жевуський

Останніми власниками замку були князі Сангушки, які організували у ньому приватний музей. Перед початком Другої світової війни Роман Сангушко вивіз цінні колекції за кордон. Під час війни замок сильно постраждав: частина тераси була підірвана, залишки колекцій розграбовані, інтер’єри зруйновані. У радянський період будівля використовувалась як туберкульозний санаторій. Лише завдяки зусиллям директора Львівської картинної галереї Бориса Возницького розпочалась реставрація. У 2008 році замок увійшов до списку 100 світових пам’яток (World Monuments Watch), які потребують термінової допомоги.

Борис Возницький на тлі Підгорецького замку

Найпохмуріша легенда — це історія Білої Пані. За переказами, молода жінка була замурована у стіні ревнивим чоловіком і з того часу її привид блукає замком.

Фотографії, зроблені під час підготовчих робіт

Свідками її появи стають не лише туристи. Одного разу замок відвідала дослідницька група зі США "Мисливці за привидами":

Підгорецький замок — як дістатися

Підгорецький замок розташований приблизно за 90 км від Львова – адміністративного центру Львівської області. До замку можна доїхати автомобілем, скористатися громадським транспортом або приєднатися до туристичної групи.

Маршрут до Підгорецького замку

До речі, 2025 року біля Підгорецького замку було помічено європейський зубр — єдиний представник української фауни, занесений до Червоної книги. Випадкова зустріч із таким рідкісним звіром посеред поля — справжня рідкість та диво.

Поблизу відомого Підгорецького замку зафіксували зубра. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Раніше ми розповідали, що європейський зубр офіційно вважається зниклим у дикій природі. Знищення цієї дикої тварини є справжнім екологічним злочином.