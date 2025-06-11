Тут гуляє привид жінки і "зниклий" звір із рогами: де в Україні наймоторошніший замок і як туди доїхати
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Сюди приїжджали навіть мисливці за привидами зі США
Історія України сповнена трагічних подій, що пояснює наявність безлічі фортець з потужними мурами, бійницями та вежами по всій країні. Ці укріплення — безмовні свідки героїчного минулого. Серед нечисленних пам’яток, що поєднують оборонні функції з витонченістю європейських палаців, виділяється Підгорецький замок, де у 1978 році проходили зйомки фільму "Д’Артаньян та три мушкетери".
Сьогодні це місце не лише історична пам’ятка, а й місце, де сплелися реальність, легенди та привиди минулого. "Телеграф" розповідає, де знаходиться Підгорецький замок, як туди дістатися і які легенди таїть у собі містична будова.
Височить Підгорецький замок на мальовничих теренах Львівщини — архітектурний скарб у селі Підгірці, що поєднує витонченість європейського палацу з міццю середньовічної фортеці. Цей palazzo in fortezza був не просто домом для шляхти — він став театром блискучих балів, військових тріумфів, алхімічних експериментів і несамовитих трагедій.
Заснований у XV столітті як оборонне укріплення, замок набув своєї легендарної форми в XVII столітті завдяки гетьману Станіславу Конецпольському та італійському зодчому Андреа дель Аква. Тераси з балюстрадами, скульптури, зали з живописом та зброєю, а також сад у стилі французького бароко — Підгірці перетворилися на символ статусу та смаку польської аристократії.
Одним із найзагадковіших власників замку став Северин Жевуський, при якому було зведено бароковий Костел Святого Йосипа:
Жевуський був політиком, алхіміком і, як кажуть, шукачем філософського каменю. Саме він нібито створив тут таємну лабораторію, де намагався відтворити еліксир молодості.
Останніми власниками замку були князі Сангушки, які організували у ньому приватний музей. Перед початком Другої світової війни Роман Сангушко вивіз цінні колекції за кордон. Під час війни замок сильно постраждав: частина тераси була підірвана, залишки колекцій розграбовані, інтер’єри зруйновані. У радянський період будівля використовувалась як туберкульозний санаторій. Лише завдяки зусиллям директора Львівської картинної галереї Бориса Возницького розпочалась реставрація. У 2008 році замок увійшов до списку 100 світових пам’яток (World Monuments Watch), які потребують термінової допомоги.
Найпохмуріша легенда — це історія Білої Пані. За переказами, молода жінка була замурована у стіні ревнивим чоловіком і з того часу її привид блукає замком.
Свідками її появи стають не лише туристи. Одного разу замок відвідала дослідницька група зі США "Мисливці за привидами":
Підгорецький замок — як дістатися
Підгорецький замок розташований приблизно за 90 км від Львова – адміністративного центру Львівської області. До замку можна доїхати автомобілем, скористатися громадським транспортом або приєднатися до туристичної групи.
До речі, 2025 року біля Підгорецького замку було помічено європейський зубр — єдиний представник української фауни, занесений до Червоної книги. Випадкова зустріч із таким рідкісним звіром посеред поля — справжня рідкість та диво.
@mindobruvo_rivne Зубр з Червоної книги,просто біля дороги в полі ,напроти Підгорецького замку,в Львівській області.#червонакнига #зубр #дикаяприрода #природа#вимираючийвидтварин#львівщина #підгірці ♬ оригінальний звук - mindobruvo_rivne
Раніше ми розповідали, що європейський зубр офіційно вважається зниклим у дикій природі. Знищення цієї дикої тварини є справжнім екологічним злочином.