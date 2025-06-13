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Сила допомоги: тренінг в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного від FAST та Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Учасники тренінгу з домедичної допомоги Новина оновлена 13 червня 2025, 13:40
Учасники тренінгу з домедичної допомоги

Домедична допомога — це не лише набір технічних навичок, а фундаментальна складова безпеки суспільства. Вміння швидко зреагувати в критичній ситуації може стати вирішальним і врятувати життя ще до прибуття медиків. Саме тому Favbet Foundation спільно з FAST реалізують системну ініціативу з навчання молоді базовим навичкам першої допомоги.

Нещодавно у стінах Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного пройшов черговий тренінг. До навчальної програми цього разу долучилися 15 студентів перших та других курсів, які пройшли курс підготовки за програмою "Complex".

Тренінг з домедичної допомоги

Протягом тренінгу учасники набули практичних навичок, що можуть врятувати життя, а саме:

  • оцінювати стан постраждалого та правильно викликати екстрені служби;
  • зупиняти критичні кровотечі за допомогою прямого тиску, турнікетів і тампонування;
  • проводити серцево-легеневу реанімацію та користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором (AED);
  • надавати першу допомогу при втраті свідомості, судомах, інфаркті, інсульті, удушенні, травмах шиї та хребта, а також при некритичних кровотечах.

"Ми бачимо надзвичайний інтерес до теми домедичної допомоги серед молоді — це надихає. Кожен тренінг — це ще понад 20 людей, які потенційно зможуть врятувати життя. Це наш спільний внесок у безпеку суспільства", — зазначив Андрій Матюха, президент фонду Favbet Foundation.

Програма продовжує охоплювати спортивні та освітні заклади по всій Україні. Favbet Foundation та FAST й надалі проводитимуть подібні заходи, щоб навчити якомога більше людей, як правильно діяти в екстрених ситуаціях та допомагати тим, хто поруч.

Учасники тренінгу з домедичної допомоги

"Ми переконані, що кожна людина має володіти базовими знаннями з домедичної допомоги. Саме такі тренінги, як цей, формують культуру відповідального громадянства та можуть стати вирішальними у кризовій ситуації. Ми раді підтримувати молодь, яка прагне бути корисною суспільству", — коментують у Favbet Foundation.

Теги:
#Перша допомога #Favbet Foundation #Андрій Матюха