Ніколи не купуйте кукурудзу на ринку. Де купити продукт, щоб насолодитися смаком

Здоров’я важливіше за кілька гривень економії

З початком сезону вареної кукурудзи на ринках з’являється багато товару з привабливою ціною. Однак не вся кукурудза з базару придатна для споживання, особливо якщо йдеться про смакові якості та безпеку.

"Телеграф" розповість, чому не варто купувати кукурудзу на ринках, або "у бабусь". Натомість розповімо, де краще купити продукт.

З хімікатами та для тварин

Багато продавців закуповують кукурудзу з технічних полів, де її вирощують не для їжі, а для виготовлення корму для тварин або подальшого експорту. Такі поля часто обробляють сильнодіючими хімікатами, щоб забезпечити великі об’єми врожаю восени. У результаті на прилавки потрапляє продукт, який не тільки не має солодкого смаку, а й може бути потенційно шкідливим для здоров’я.

До того ж варто знати, що вздовж трас часто сіють неїстівні сорти кукурудзи, які не призначені для вживання людьми. Така кукурудза навіть після тривалої варки залишається твердою і несолодкою, адже має інше призначення.

Де купувати кукурудзу, щоб не помилитись

Щоб насолодитися справжнім смаком молодої, соковитої кукурудзи, фахівці радять купувати її в магазинах або у перевірених фермерів. Для продажу в супермаркети зазвичай відбирають солодкі гібридні сорти, які спеціально вирощуються для споживання в їжу. Такі фермери дотримуються агростандартів, контролюють якість і не використовують шкідливих речовин у надмірних дозах.

Тож, якщо ви хочете по-справжньому насолодитися вареною кукурудзою — обирайте якісний і безпечний продукт. Ваше здоров’я — важливіше за кілька гривень економії.

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