Не купуйте цей сир: він популярний, але дуже шкідливий

Перший плавлений сир було створено у 1911 році

Плавлений сир може містити чимало шкідливих компонентів. Цей недорогий та улюблений багатьма продукт продається практично в кожному магазині.

"Телеграф" розповідає, чому плавлений сир не найкращий вибір для щоденного споживання. Ми також поділимося секретами вибору якісного плавленого сиру.

Що містить плавлений сир

До складу якісного плавленого сиру мають входити: сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, солі-плавителі, консерванти та іноді добавки.

Проте часто під виглядом плавленого сиру продають сирний продукт і він може містити некорисні та навіть небезпечні речовини. Така назва вказує на те, що замість молочного жиру в ньому рослинні жири, зокрема пальмова олія.

Чим плавлять сир?

Плавлений сир зручно намащувати на хліб

Для досягнення однорідної, пластичної консистенції виробники плавленого сиру використовують спеціальні солі, переважно фосфати (на етикетках можуть позначатися як E339, E450, E451, E452). Надмірне споживання фосфатів з їжею може негативно вплинути на здоров'я. Плавлений сир не підходить для дитячого раціону, та й дорослим не варто на нього "налягати".

Добавки

Крім солей-плавителів в деяких видах плавленого сиру можуть міститися некорисні ароматичні та смакові добавки, консерванти, антиокислювачі, крохмаль. Крім того, зазвичай в плавлений сир додають велику кількість солі, що також є негативним фактором для організму.

Як обрати якісний плавлений сир

Потрібно уважно вивчати склад сиру. Експертка з харчування Наталії Матішинець пояснила, що якісний плавлений сир має бути рівномірно забарвлений. Його колір не дуже яскравий — від білого до злегка жовтуватого. Надто жовтий відтінок говорить про застосування фарбників. Найбезпечніший фарбник — це каротин, що отримують з моркви.

В плавленому сирі допускається незначна кількість пустот. Натомість бульбашки є поганою ознакою.

"Для того, щоб приготувати плавлений сир, використовують солі-плавильники та цитрати. Тому ось ці "єшки" Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 і Е332 — це нормально", — зазначає експерт.

Яка добавка у плавленому сирі є небезпечною

Не варто купувати плавлений сир, що містить добавку Е110. Це — жовтий барвник, заборонений у багатьох країнах світу (Фінляндії, Норвегії, США).

Раніше "Телеграф" розповідав, яке згущене молоко може нашкодити. Його не можна давати дітям.