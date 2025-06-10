Як відрізнити справжній шоколад. Не купуйте ці підробки

Треба уважно читати його склад

Шоколад — смачний та популярний продукт. Проте деякі плитки, що продаються в магазинах, можуть містити шкідливі домішки. Проте навіть якісний шоколад треба вживати у помірних кількостях.

"Телеграф" розповідає, яким має бути справжній шоколад. В Україні чинний національний стандарт для шоколаду ДСТУ 3924:2020, саме він має бути вказаний на етикетці. Масова частка какао-продуктів у шоколаді за рецептурою має бути не менше за 25%.

Справжній шоколад — інгредієнти

У складі гіркого шоколаду мають бути лише какао терте, какао-масло і цукор, може бути какао-маса. Молочний шоколад окрім переліченого містить сухе молоко. Білий — тільки какао-масло, молоко, цукор. Жодних інших складників справжній шоколад містити не має. Виняток — плитковий шоколад із різними начинками.

Що додають виробники у шоколад

Щоб здешевити шоколад, виробники можуть використовувати в ньому замість масла какао шкідливі трансжири – пальмову або кокосову олію. Плитки, в складі яких, крім какао-масла є рослинні жири, не є шоколадом повною мірою. Також у складі хорошого шоколаду не має бути консервантів, штучних ароматизаторів (типу смак ідентичний натуральному), барвників, підсилювачів запаху та смаку.

Також у продажу є десертні/солодкі плитки. Вони лише зовні схожі на шоколад, але насправді робляться не з бобів какао, а з обсмаженого арахісу або сої. До них додають какао-порошок, сухе молоко і замість какао-масла – кондитерський жир. Додають також ванілін та смакові есенції, щоб наблизити смак продукту до шоколаду. Це — свого роду підробка під шоколад, яка не лише не корисна, але й може завдати шкоди.

Як обрати якісний шоколад

Треба уважно вивчати склад — спочатку йдуть інгредієнти, яких в продукті найбільше. Чим вищий сорт шоколаду, тим більше додають какао-тертого й менше цукру.

Вміст какао. У темному шоколаді (він вважається найкориснішим) має бути не менше 70% какао. У молочному — 30–40%, але він завжди менш корисний. Білий шоколад — не має тертого какао, тільки какао-масло, жодної користі в ньому немає.

У темному шоколаді (він вважається найкориснішим) має бути не менше 70% какао. У молочному — 30–40%, але він завжди менш корисний. Білий шоколад — не має тертого какао, тільки какао-масло, жодної користі в ньому немає. Зовнішній вигляд. Поверхня шоколаду має бути гладка та блискуча. Білі плями або сірість — ознака неправильного зберігання чи "прострочки".

Поверхня шоколаду має бути гладка та блискуча. Білі плями або сірість — ознака неправильного зберігання чи "прострочки". Звук. При зламі плитки має бути чіткий хрускіт. Він є ознакою хорошої кристалізації какао-масла.

При зламі плитки має бути чіткий хрускіт. Він є ознакою хорошої кристалізації какао-масла. Виробник і ціна. Якісний шоколад не може бути дуже дешевим, адже справжня какао-сировина дорога.

Скільки шоколаду на день можна вживати дорослим та дітям

Шоколад стимулює вироблення дофаміну, що може стимулювати звичку до солодкого. Темний шоколад корисніший завдяки антиоксидантам, але навіть його варто споживати помірно. Кофеїн та теобромін, що містяться у складі какао-бобів, можуть збуджувати нервову систему. Особливо важливо, щоб шоколадом не зловживали діти, адже їхня нервова система більш чутлива, а харчові звички формуються саме в дитинстві.

Дорослі

Темний шоколад: (70%+ какао): 20-30 г на день (приблизно 2-3 квадратики)

(70%+ какао): 20-30 г на день (приблизно 2-3 квадратики) Молочний шоколад: до 15-20 г на день через вищий вміст цукру та жиру

Діти

3-6 років: не більше 10-15 г на день

7-12 років: до 20 г на день

Підліткам можна дещо більше, але краще не перевищувати дорослих норм

Багато шоколаду, навіть якісного, їсти не варто через високу калорійність (500-550 ккал на 100 г), тому легко перевищити денну норму калорій. Також він містить багато цукру, який також має бути присутнім у раціоні у обмежених кількостях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати натуральне згущене молоко. Для того, щоб здешевити виробництво в нього можуть додавати рослинні жири, хімічні ароматизатори, стабілізатори та надмірну кількість цукру. В результаті деякі банки та упаковки містять солодку суміш, яка не має нічого спільного зі справжнім згущеним молоком.