Ростимуть швидше, урожаю буде вдвічі більше: дієве добриво для огірків

Огірки будуть рости набагато швидше і краще, якщо підживити їх цим добривом

Мрія кожного городника — міцні та здорові огірки, які плодоносять аж до холодів. Для цього треба не лише знати, де не можна їх саджати, а й чим треба підживити, щоб стимулювати ріст.

На щастя, рецептом дієвого добрива поділилися у телеграм-каналі "Сучасна дача". Секрет простий, бюджетний і природний — бурштинова кислота.

Стимулятор росту огірків

Що знадобиться:

бурштинова кислота — 2 г;

тепла вода — 200 г (35040 градусів);

вода — 10 л.

Спосіб приготування:

Наливаємо у місткість теплу воду і бурштинову кислоту. Ретельно перемішуємо до повного розчинення. Доливаємо решту води. Вносити добриво можна вже через 10 днів після висадки у відкритий ґрунт.

Фото: freepik

Це добриво прискорює ріст огірків, зменшує їх "стрес" після посадки на грядки, удвічі зменшує врожайність та допомагає активізувати природний імунітет. Також бурштинова підживка безпечна і для рослин, і для здоров'я, і для довкілля.

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