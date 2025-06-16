Ростимуть швидше, урожаю буде вдвічі більше: дієве добриво для огірків
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Огірки будуть рости набагато швидше і краще, якщо підживити їх цим добривом
Мрія кожного городника — міцні та здорові огірки, які плодоносять аж до холодів. Для цього треба не лише знати, де не можна їх саджати, а й чим треба підживити, щоб стимулювати ріст.
На щастя, рецептом дієвого добрива поділилися у телеграм-каналі "Сучасна дача". Секрет простий, бюджетний і природний — бурштинова кислота.
Стимулятор росту огірків
Що знадобиться:
- бурштинова кислота — 2 г;
- тепла вода — 200 г (35040 градусів);
- вода — 10 л.
Спосіб приготування:
Наливаємо у місткість теплу воду і бурштинову кислоту. Ретельно перемішуємо до повного розчинення. Доливаємо решту води. Вносити добриво можна вже через 10 днів після висадки у відкритий ґрунт.
Це добриво прискорює ріст огірків, зменшує їх "стрес" після посадки на грядки, удвічі зменшує врожайність та допомагає активізувати природний імунітет. Також бурштинова підживка безпечна і для рослин, і для здоров'я, і для довкілля.
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