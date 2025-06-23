Народився у Києві, а помер у Москві: де похований секс-символ 80-х Андрій Харитонов

Актор прославився участю в українській стрічці "Овід"

Шість років тому, 23 червня 2019 року, помер відомий радянський актор театру та кіно Андрій Харитонов. Він народився в Україні, але більшість життя робив кар'єру в Росії. Попри це, актора поховали на батьківщині — у Києві.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність актора, чому він помер і де його поховали.

Що відомо про Андрія Харитонова

Майбутній актор народився у 1959 році у Києві. Навчався на акторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. У 1980 році Харитонов став актором Київської кіностудії імені Олександра Довженка.

Тоді ж Андрій дебютував у стрічці "Овід", де зіграв сина багатого англійського судновласника Артура Бертона. Він починає боротися за звільнення Італії від влади австрійського роду Габсбургів. Після виходу фільму актор отримав велику популярність. Також Андрія нагородили премією "Золота німфа" на Міжнародному фестивалі в Монте-Карло та премією УРСР імені Шевченка.

Харитонов прославився грою у фільмі "Овід", фото з мережі

У 1983 році українець переїхав до Москви, де став актором академічного Малого театру. Він грав у виставах "Напередодні", "Прибуткове місце", "Двоє на гойдалці". Також Андрій брав участь антрепризних спектаклях, зокрема "Заручники любові", "Квітка кактуса", "Буде жар від любові".

Харитонов жив у Москві, де грав у театрі, фото з мережі

У 1991 році Харитонов проявив себе як режисер і сценарист у художньому фільмі "Жага пристрасті". За нього актор виграв премію на фестивалі "Кінотавр" у конкурсі "Кіно для обраних?". Грав у фільмах "На гранатових островах", "Ассоль", "Зірка і смерть Хоакіна Муррієти", "Таємниці Святого Георгія".

Харитонов грав у багатьох фільмах і серіалах, фото з мережі

У 2000-х Харитонов продовжував зніматися у фільмах і серіалах "Юнкерси", "Рисак", "Молодий вовкодав", "Острів непотрібних людей", "Під дулом пістолета". Також був режисером телепрограм "Фабрика мрій", "Фільми нашої пам'яті", авторського проєкту "Флеш" на телеканалі "Культура". У 2007 році Андрій вів програму "Реалізація" на телеканалі "Зірка".

Могила Андрія Харитонова

У 2019 році стало відомо, що актор має онкологічне захворювання. Йому зробили 6 операцій. У червні Харитонов помер у віці 59 років у Москві. Перед смертю актор попросив, аби його поховали у Києві.

Рідні виконали останню волю Харитонова, поховавши його на Байковому кладовищі у Києві. Тут спочивають відомі актори, співаки, громадські діячі. Харитонову встановили гранітний пам'ятник середнього розміру. На ньому зображений чорно-білий портрет актора, а також російською мовою написані його дані. Близькі періодично приносять квіти на могилу Харитонова.

Могила Андрія Харитонова, фото з мережі

Пам'ятник Андрію Харитонову, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований лідер гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов. Він помер всього у 48 років.