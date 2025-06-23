Його колеги не прийшли на відкриття пам'ятника: де похований Шатунов і як виглядає могила

Артист помер всього у 48 років

Сьогодні, 23 червня, виповнюються шості роковини з дня смерті лідера гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова. Колектив давав концерти по всьому Радянському Союзу. Співака не стало у 2022 році від серцевої недостатності.

"Телеграф" розкаже, що відомо про лідера гурту "Ласковый май" і де його поховали.

Що відомо про Юрія Шатунова

Шатунов народився у місті Кумертау у Росії у 1973 році. Батьки Юрія рано розлучилися, і згодом його мати зустріла іншого чоловіка. Утім, вітчим мав проблеми з алкоголем, тож Юрій тікав до дідуся та бабусі.

Пізніше мати Шатунова захворіла і віддала його в інтернат. Там відбулося доленосне знайомство Юрія із керівником гуртка художньої самодіяльності Сергієм Кузнєцовим. Він помітив талант у Шатунова і створив гурт "Ласковый май". Колектив доволі швидко став популярним у Радянському Союзі. Найвідомішими їхніми треками були "Белые розы", "Забудь", "Розовый вечер".

Шатунов був популярним артистом, фото з мережі

У 1991 році "Ласковый май" припинив існування. Після розпаду гурту Шатунов переїхав до Німеччини. Він почав сольну кар'єру. Так у його доробку з'явилися треки "Не плачь", "Последний снег", "Ночной вокзал", "Случайная встреча", "Отзвенело лето".

Шатунов ніяк не відреагував на війну Росії проти України. Він скасував свої концерти в країні-агресорці та повернувся до Німеччини. Утім, у червні 2022 року Шатунов дав концерт у день Росії.

Шатунов мав сольну кар'єру, фото з мережі

Артиста не стало 23 червня 2022 року. Він відпочивав з друзями за пивом і в один момент сказав, що почуває себе погано. Товариші завезли Шатунова до найближчої поліклініки, де йому діагностували обширний інфаркт. Після цього його доправили до лікарні, але там артист помер. Йому було 48 років.

Могила Юрія Шатунова

Співака поховали на Троєкурівському кладовищі. Шатунов заповів, щоб його кремували. Частину праху артиста поховали у Москві, тоді як іншу розвіяли в Німеччині на озері, де бував виконавець.

У 2023 році Шатунову встановили пам'ятник у вигляді бронзової скульптури у понад 2 метри. Меморіал коштує 10 мільйонів рублів. Артиста зобразили у його звичному образі — у джинсах, футболці, кросівках і з мікрофоном.

Шатунову встановили пам'ятник, фото з мережі

Позаду пам'ятника, на стіні будівлі почепили кілька портретів Шатунова та напис "Легенда". Цікаво, що на відкриття меморіалу не приїхав продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін. Були чутки, що він заздрив Шатунову і лише його використовував для заробітку. Також не приїхав на церемонію жоден популярний артист країни-окупантки.

Куточок пам'яті позаду меморіалу, фото з мережі

Пам'ятник Шатунову піддали критиці окремі діячі. Наприклад, художник Нікас Сафронов розкритикував мікрофон у руках артиста. Він вважає, що співочу професію Шатунова можна було б подати цікавіше.

"Щоправда, на мій погляд, мікрофон у руці – зайвий. Шатунов був популярний серед тих, хто народився у 70-ті та 80-ті роки. Це покоління його любить, а нове вже захоплене іншими артистами. Професію Шатунова можна було показати тоншим прийомом", — сказав він.

Скульптура Шатунова у повний зріст, фото з мережі

Також Сафронову не сподобався великий розмір пам'ятника. А все тому, що Шатунов не мав високого зросту та загалом був скромною людиною. Зараз артисту продовжують нести квіти, які залишають по всьому периметру меморіалу.

Пам'ятник Шатунову, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований ведучий музичної телепрограми "Пісня року" Євген Меньшов. Він з'являвся у цьому проєкті в ефірі 18 разів.