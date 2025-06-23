Родился в Киеве, а умер в Москве: где похоронен секс-символ 80-х Андрей Харитонов

Актер прославился участием в украинской ленте "Овод"

Шесть лет назад, 23 июня 2019 года, скончался известный советский актер театра и кино Андрей Харитонов. Он родился в Украине, но большинство жизни делал карьеру в России. Несмотря на это, актера похоронили на родине — в Киеве.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность актера, почему он умер и где его похоронили.

Что известно об Андрее Харитонове

Будущий актер родился в 1959 году в Киеве. Учился на актерском факультете Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1980 году Харитонов стал актером Киевской киностудии имени Александра Довженко.

Тогда же Андрей дебютировал в ленте "Овод", где сыграл сына богатого английского судовладельца Артура Бертона. Он начинает сражаться за освобождение Италии от власти австрийского рода Габсбургов. После выхода фильма актер получил большую популярность. Также Андрея наградили премией "Золотая нимфа" на Международном фестивале в Монте-Карло и премией УССР имени Шевченко.

Харитонов прославился игрой в фильме "Овид", фото из сети

В 1983 украинец переехал в Москву, где стал актером академического Малого театра. Он играл в спектаклях "Накануне", "Доходное место", "Двое на качелях". Также Андрей участвовал в антрепризных спектаклях, в частности "Заложники любви", "Цветок кактуса", "Будет жар от любви".

Харитонов жил в Москве, где играл в театре, фото из сети

В 1991 году Харитонов проявил себя как режиссер и сценарист в художественном фильме "Жажда страсти". За него актер выиграл премию на фестивале "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных?" Играл в фильмах "На гранатовых островах", "Ассоль", "Звезда и смерть Хоакина Мурриеты", "Тайны Святого Георгия".

Харитонов играл во многих фильмах и сериалах, фото из сети

В 2000-х Харитонов продолжал сниматься в фильмах и сериалах "Юнкерсы", "Рисак", "Молодой волкодав", "Остров ненужных людей", "Под дулом пистолета". Также был режиссером телепрограмм "Фабрика грез", "Фильмы нашей памяти", авторского проекта "Флэш" на телеканале "Культура". В 2007 году Андрей вел программу "Реализация" на телеканале "Звезда".

Могила Андрея Харитонова

В 2019 году стало известно, что у актера онкологическое заболевание. Ему сделали 6 операций. В июне Харитонов скончался в возрасте 59 лет в Москве. Перед смертью актер попросил, чтобы его похоронили в Киеве.

Родные выполнили последнюю волю Харитонова, похоронив его на Байковом кладбище в Киеве. Здесь покоятся известные актеры, певцы, общественные деятели. Харитонову установили гранитный монумент среднего размера. На нем изображен черно-белый портрет актера, а также на русском языке написаны его данные. Близкие периодически приносят цветы на могилу Харитонова.

Могила Андрея Харитонова, фото из сети

Памятник Андрею Харитонову, фото из сети

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