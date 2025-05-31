Батьки обирали склеп незадовго до його смерті: як виглядає могила Кузьми Скрябіна

Життя Скрябіна обірвалося внаслідок жахливої аварії

Відомий український артист Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) 10 років тому трагічно загинув у ДТП в Дніпропетровській області. На місці його загибелі встановили пам’ятник. А поховали співака біля Львова у сімейному склепі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Кузьми Скрябіна. Ми дізналися деякі деталі про трагедію.

Кузьма Скрябін — як загинув артист

Український виконавець Андрій Кузьменко був не лише співаком, а й телеведучим, продюсером, актором та письменником. Пам’ять про нього продовжує життя у серцях його шанувальників. Пісні "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Мам", "Дельфіни" та інші його хіти досі не втратили своєї актуальності.

Кузьма Скрябін загинув у ДТП

Але попри великі плани та амбіції, життя Кузьми трагічно обірвалося 2 лютого 2015 року. Загинув Андрій Скрябін у результаті автомобільної аварії.

Аварія, в якій загинув Скрябін, Фото: "Факти"

На затяжному повороті за селом Лозоватка на 86 км траси "Кіровоград-Кривий Ріг — Запоріжжя" автомобіль артиста зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм Кузьменко помер на місці, не дочекавшись "швидкої" допомоги. Двоє пасажирів, які їхали з Кузьмою, а також водій молоковоза потрапили до лікарні.

Де похований Кузьма Скрябін і як виглядає його могила

Відспівували Кузьму Скрябіна у Преображенській церкві у Львові. На прощання з ним прийшло багато людей та знаменитостей, які товаришували з артистом, а саме Руслана та Наталія Могилевська.

Похорон Кузьми Скрябіна, Фото: "Львівський портал"

Руслана на похороні Скрябіна, Фото: kp.ua

Поховали Андрія у сімейному склепі на цвинтарі у селищі Брюховичі, що біля Львова. На місці його спочинку встановили пам’ятник із сірого граніту та повісили табличку з написом "Кузьма Скрябін". До нього часто на могилу навідуються шанувальники та друзі, тож там завжди є квіти, лампадки та українські прапори.

Поховали Кузьму на цвинтарі у селищі Брюховичі

У 2015 році мама Скрябіна Ольга Михайлівна розповіла в інтерв’ю, що разом із чоловіком хотіла купити склеп за два місяці до смерті сина. І в той момент у неї на душі було неспокійно, але вона намагалася себе заспокоїти тим, що багато людей купують склеп заздалегідь.

"Ми ж їздимо до Львова біля цвинтаря, там де Андрій похований зараз. І там багато нових склепів. Я ніколи не звертала на них увагу, ми ж уже 10 років їздимо зі Львова до Львова. І тут наприкінці грудня я їхала, звернула увагу. Кажу: "Слухай, Віктор, давай, може купимо такий склеп? А він каже: "Давай купимо", — розповіла Ольга Михайлівна.

Як виглядає могила Кузьми Скрябіна

Однак батькам тоді сказали, що на продаж є лише один склеп, вони купили його одразу, як довідалися про смерть сина. Мама Скрябіна розповіла, що у склепі вони залишили великого білого плюшевого ведмедика, з яким артист любив їздити.

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