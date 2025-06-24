Почему в день Иоанна Предтечи запрещено купаться в водоемах: что еще нельзя делать 24 июня

Узнайте, почему в этот день нельзя резать круглые фрукты

Цього вівторка, 24 червня, православні християни та греко-католики відзначають Народження Іоана Хрестителя, також відомого як Іоан Предтеча. До того, як ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 7 липня.

За Євангелієм від Луки, архангел Гавриїл повідомив Захарія та Єлизавету про те, що їхній наступний син стане пророком, який готуватиме людей до приходу Месії. Іоанн Предтеча був свідком богоявлення — сходження Святого Духа у вигляді голуба.

Іоанн відкрито критикував царя Ірода за аморальний шлюб. За це його ув'язнили і жорстоко стратили — відрубали голову за проханням Іродіади, жінки Ірода.

Традиції та прикмети 24 червня

Цей день поєднує два свята — церковне з народним — Івана Купала. У давнину вірили, що вода в цей день цілюща, тому молодь вмивалася і купалася. Також незаміжні дівчата ворожили: плели вінки і пускали їх по воді, у ніч на Івана Купала стрибали через вогонь, що символізувало очищення і кохання.

ясна погода в цей день — чекайте на сухе літо;

роса вранці — зберете щедрий урожай огірків;

туман 24 червня — буде багато грибів;

дощ на Івана Купала — літо буде вологим.

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Що не можна робити 24 червня

купатися у відкритих водоймах — вважається, що в цей день вода "очищена кров'ю Івана;

фізично працювати — день має бути присвячений молитві;

лихословити, пліткувати, заздрити — це день чистоти серця;

різати ножем круглі фрукти — це пов'язано з усікновенням голови Іоанна, тому ця дія вважається недоречною;

збирати цілющі трави після сходу сонця — вважається, що в цей час вони втрачають лікувальні властивості.

Іменини 24 червня

В цей день іменини відзначають Богдан, Лука, Олександр, Марія, Іван, Костянтин, Фаїна.

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