Почему в день Иоанна Предтечи запрещено купаться в водоемах: что еще нельзя делать 24 июня

Узнайте, почему в этот день нельзя резать круглые фрукты

В этот вторник, 24 июня, православные христиане и греко-католики отмечают Рождество Иоанна Крестителя, также известного как Иоанн Предтеча. До того, как ВТО перешла на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 7 июля.

По Евангелию от Луки, архангел Гавриил сообщил Захарию и Елизавету о том, что их следующий сын станет пророком, который будет готовить людей к приходу Мессии. Иоанн Предтеча был свидетелем богоявления – восхождение Святого Духа в виде голубя.

Иоанн открыто критиковал царя Ирода за безнравственный брак. За это его заключили в тюрьму и жестоко казнили — отрубили голову по просьбе Иродиады, женщины Ирода.

Традиции и приметы 24 июня

Этот день объединяет два праздника – церковный с народным – Ивана Купала. В старину верили, что вода в этот день целебная, поэтому молодежь умывалась и купалась. Также незамужние девушки гадали: плели венки и пускали их по воде, в ночь на Ивана Купала прыгали через огонь, что символизировало очищение и любовь.

в этот день дождь — лето будем сухим;

роса утром – соберете щедрый урожай огурцов;

туман 24 июня – будет много грибов;

дождь на Ивана Купала – лето будет влажным.

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Что нельзя делать 24 июня

купаться в открытых водоемах – считается, что в этот день вода "очищена кровью Ивана;

физически работать – день должен быть посвящен молитве;

злословить, сплетничать, завидовать – это день чистоты сердца;

резать ножом круглые фрукты – это связано с усекновением головы Иоанна, поэтому это действие считается неуместным;

собирать целебные травы после восхода солнца – считается, что в это время они теряют лечебные свойства.

Именины 24 июня

В этот день именины отмечают Богдан, Лука, Александр, Мария, Иван, Константин, Фаина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июне 2025. Мы подготовили для вас календарь важных событий.