Почему в день Иоанна Предтечи запрещено купаться в водоемах: что еще нельзя делать 24 июня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему в этот день нельзя резать круглые фрукты
В этот вторник, 24 июня, православные христиане и греко-католики отмечают Рождество Иоанна Крестителя, также известного как Иоанн Предтеча. До того, как ВТО перешла на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 7 июля.
По Евангелию от Луки, архангел Гавриил сообщил Захарию и Елизавету о том, что их следующий сын станет пророком, который будет готовить людей к приходу Мессии. Иоанн Предтеча был свидетелем богоявления – восхождение Святого Духа в виде голубя.
Иоанн открыто критиковал царя Ирода за безнравственный брак. За это его заключили в тюрьму и жестоко казнили — отрубили голову по просьбе Иродиады, женщины Ирода.
Традиции и приметы 24 июня
Этот день объединяет два праздника – церковный с народным – Ивана Купала. В старину верили, что вода в этот день целебная, поэтому молодежь умывалась и купалась. Также незамужние девушки гадали: плели венки и пускали их по воде, в ночь на Ивана Купала прыгали через огонь, что символизировало очищение и любовь.
- в этот день дождь — лето будем сухим;
- роса утром – соберете щедрый урожай огурцов;
- туман 24 июня – будет много грибов;
- дождь на Ивана Купала – лето будет влажным.
Что нельзя делать 24 июня
- купаться в открытых водоемах – считается, что в этот день вода "очищена кровью Ивана;
- физически работать – день должен быть посвящен молитве;
- злословить, сплетничать, завидовать – это день чистоты сердца;
- резать ножом круглые фрукты – это связано с усекновением головы Иоанна, поэтому это действие считается неуместным;
- собирать целебные травы после восхода солнца – считается, что в это время они теряют лечебные свойства.
Именины 24 июня
В этот день именины отмечают Богдан, Лука, Александр, Мария, Иван, Константин, Фаина.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июне 2025. Мы подготовили для вас календарь важных событий.