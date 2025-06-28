Wellboy потрапив у скандал через інтерв’ю: сам зробив зізнання, а тепер погрожує журналістам судом

Артист "тисне" на ЗМІ і вимагає видалити матеріал

Відомий популярний артист Антон Вельбой, більш відомий як Wellboy, опинився у центрі скандалу. У недавньому випуску шоу "Тур зірками" виконавець відкрив завісу особистого життя і поділився переживаннями про розрив з дівчиною. Однак, після виходу шоу в ефір, його команда Papa Music пригрозила журналістам судом, звинувативши в нібито наклепі та "провокаційних" питаннях.

Редакція HOCHU.ua отримала від лейбла Wellboy листа, в якому вказала жорсткі вимоги — протягом 24 годин видалити матеріал із сайту, який ґрунтується на публічному коментарі артиста. Якщо вимоги будуть проігноровані, Papa Music подасть проти редакції позов.

Wellboy пригрозив журналістам судом через публічні одкровення

Лейбл Papa Music у своєму листі заявив, що журналісти взяли інтерв’ю у Антона Вельбоя нібито з метою очорнити його репутацію, тому що питання стосувалися його особистого життя та не були пов’язані з творчою діяльністю.

Wellboy загрожує ЗМІ через публічне інтерв’ю

Матеріал був розцінений як наклеп, який шкодить діловій репутації виконавця, але в редакції зазначають, що подібна риторика з боку команди Wellboy викликає занепокоєння, оскільки це тиск на окремі медіа та потенційне обмеження свободи слова.

Команда Wellboy поставила журналістам ультиматум

Журналісти безпосередньо зв’язалися з Wellboy, проте він не відповів на питання про тиск під час інтерв’ю, лише наголосив, що проти публікації матеріалу про своє особисте життя.

Wellboy добровільно поділився особистими переживаннями

Редакція HOCHU.ua зазначає, що інтерв’ю під час шоу "Тур зірок" проходило в публічній обстановці й журналісти не використовували методів примусу чи маніпуляції. Антон Вельбой добровільно поділився особистими переживаннями, відповідно у ЗМІ постає питання, чому команда артиста загрожує судовим позовом, якщо медіа висвітлює лише те, що артист озвучував публічно.

"Телеграф" писав раніше, що співак Wellboy розвіяв чутки про свою наркотичну залежність. Артист порадив ніколи не експериментувати зі своїм здоров’ям.