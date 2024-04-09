"Були антидепресанти": співак Wellboy розвіяв чутки про свою наркотичну залежність

Артист запевнив, що наркотиків ніколи не було в його житті

Український співак Wellboy, який зі скандалом розірвав стосунки зі своїм продюсером, спростував чутки про те, що він зловживає наркотиками. Артист порадив ніколи не експериментувати зі своїм здоров’ям та не намагатися все спробувати, особливо речовини, які здатні викликати фізичну та психічну залежність.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Люкс ФМ" артист пояснив, що досвіду вживання наркотиків не має. Нестабільність свого емоційного стану він пояснює іншими причинами.

"Поза очі в шоу-бізнесі подейкують, що у вас моментами буває не дуже стабільний емоційний стан. І цей стан виникає через те, що ви вживали наркотики. Якщо так, то як ви впоралися?" – запитали в знаменитості.

Wellboy запевнив, що не має наркотичної залежності

На запитання Wellboy відповів, що наркотиків ніколи не було в його житті. "Нікому не раджу. Це страшно", – висловився співак.

Виснаженість та емоційні гойдалки артист пояснює іншими причинами, а також наголошує на тому, що дуже ретельно відбирає людей, яких впускає у свій простір.

"Якщо люди на мене якось впливають, то мій емоційний стан змінюється. Змінюється не на краще. Тому я дуже ретельно підходжу до вибору людей, з якими спілкуюся. У мене не так багато друзів і не так багато людей, до яких я прислухаюся. Шукайте своїх людей, щоб інші не провокували емоційної нестабільності", — наголосив артист.

Wellboy додав, що звертався по допомогу до лікарів та проходив відповідну терапію. "Були антидепресанти. Дуже-дуже багато я всього пройшов, зараз усе добре…", – сказав він.

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