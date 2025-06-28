Wellboy попал в скандал из-за интервью: сам сделал признание, а теперь грозит судом журналистам

Лейбл артиста "давит" на СМИ и требует удалить материал

Популярный украинский артист Антон Вельбой, более известный как Wellboy, оказался в центре скандала. В недавнем выпуске шоу "Тур звездами" исполнитель приоткрыл занавес личной жизни и поделился переживаниями о расставании с девушкой. Однако после выхода шоу в эфир, его лейбл Papa Music пригрозила журналистам судом, обвинив в якобы клевете и "провокационных" вопросах.

Редакция HOCHU.ua получила от лейбла Wellboy письмо, в котором указала жесткие требования — в течение 24 часов удалить материал с сайта, основанный на публичном комментарии артиста. Если требования будут проигнорированы, Papa Music подаст против редакции судовой иск.

Wellboy пригрозил журналистам судом из-за публичных откровений

Лейбл Papa Music в своем письме заявил, что журналисты взяли интервью у Антона Вельбоя якобы с целью очернить его репутацию, потому что вопросы касались его личной жизни и не были связаны с творческой деятельностью.

Wellboy угрожает СМИ из-за публичного интервью

Материал был расценен как клевета, которая вредит деловой репутации исполнителя, но в редакции отмечают, что подобная риторика со стороны представителей Wellboy вызывает беспокойство, поскольку это давление на отдельные медиа и потенциальное ограничение свободы слова.

Лейбл Wellboy поставил журналистам ультиматум

Журналисты напрямую связались с Wellboy, однако он не ответил на вопрос о давлении во время интервью, лишь подчеркнул, что против публикации материала о своей личной жизни.

Wellboy добровольно поделился личными переживаниями,

Редакция HOCHU.ua отмечает, что интервью во время шоу "Тур звездами" проходило в публичной обстановке и журналисты не использовали методов принуждения или манипуляции. Антон Вельбой добровольно поделился личными переживаниями, соответственно, у СМИ возникает вопрос, почему лейбл артиста грозит судовым иском, если медиа освещает лишь то, что артист озвучивал публично.

"Телеграф" писал ранее, что певец Wellboy развеял слухи о своей наркотической зависимости. Артист посоветовал никогда не экспериментировать со своим здоровьем.