Підключити послугу не так вже й просто. Українець поскаржився на хитрість Ощадбанку

Українські банки часто отримують критику від своїх клієнтів

Ощадбанк звинуватили в нечесності — клієнт заявив, що отримав повідомлення про підключення послуги "оплата частинами", яке не відповідало дійсності. У фінустанові відповіли.

Клієнт Ощадбанку опублікував свою претензію на Facebook-сторінці фінустанови. Чоловік пише, що отримав повідомлення про підключення послуги "оплата частинами" через додаток, без візиту до банку.

"Оформив, через 5 хвилин дзвонять з банку: Ви оформили послугу оплата частинами? Кажу: Так, все вірно. Банк: тоді треба паспорт, та ідентифікаційний код, та йдіть у найближче відділення. От як це зрозуміти адекватним людям? … Ну не посміховисько", — обурюється українець.

Чоловік не став йти до відділення банку та оформлювати послугу. За його словами, він скористався пропозицією оформити "оплату частинами" від іншого банку. Там він зробив це за п'ять хвилин у додатку, без необхідності йти до відділення.

Що відповіли в Ощадбанку

У відповідь на претензії клієнта, представник Ощадбанку відповів, що повідомлення про оформлення "оплати частинами", що він отримав, було "інформативне і є лише пропозицією банку щодо оформлення кредитної картки". Проте оформити її дійсно можна лише у відділенні.

"На даний момент її (кредитну картку, — ред.) дійсно можна оформити у відділенні банку з документами. Також не можемо, не погодитися, що послуги в різних банках, та й сервіс в цілому може відрізнятися, адже це різні банківські установи, різні пропозиції, механізми співпраці. Якщо в майбутньому для вас наша пропозиція буде ще актуальна — ми вас чекаємо в гості", — йдеться у відповіді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець звинуватив ПриватБанк у байдужості до потреб українських військових. Банк відмовився зняти ліміт на отримання переказів у критичній ситуації — йшлося про терміновий збір коштів на авто для ЗСУ.