"Монобанк" відмовив ветерану в кредиті: клієнт поскаржився на ігнорування статусу

"Монобанк" одразу оприлюднив коментар, у якому порадив ветеранy активно користуватись карткою та своєчасно виконувати зобов’язання для можливого підвищення ліміту

У мережі з'явилася ситуація з українським ветераном, який публічно розкритикував "Монобанк" за відмову надати кредитний ліміт. Попри стабільний дохід і готовність надати всі документи, банк не врахував його статус та індивідуальні обставини.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. У дописі, опублікованому 19 червня, користувач поділився ситуацією, що викликала в нього глибоке обурення.

За його словами, він є учасником бойових дій, має статус ветерана війни та тривалий час захищав Україну на фронті. Унаслідок пережитого та тривалого лікування його фінансове становище тимчасово погіршилося, що негативно вплинуло на кредитну історію. Попри це, станом на зараз, чоловік має стабільний офіційний дохід понад 30 тисяч гривень на місяць — включно з пенсією та заробітною платою — і готовий був надати всі відповідні документи, виписки та пояснення.

Проте банк "Моно", на думку ветерана, відмовився розглянути його справу з урахуванням індивідуальних обставин. "Водночас, жодного активного боргу або прострочок у мене зараз немає. Але банк не пішов назустріч, навіть попри те, що я звертався з повагою та документальними підтвердженнями", — написав він.

Військовий підкреслює, що банк, який публічно декларує клієнтоорієнтованість, фактично не продемонстрував підтримки тим, хто постраждав від війни і нині прагне повернутися до повноцінного життя.

У відповідь на допис "Монобанк" оприлюднив коментар, у якому подякував клієнту за службу та захист України, запевнивши, що з повагою ставиться до військовослужбовців. Проте, як пояснили в банку, можливість встановлення кредитного ліміту наразі базується на доступному фінансовому профілі клієнта.

Представники фінансової установи порадили українцю активно користуватися карткою та вчасно виконувати зобов’язання як перед "Монобанк", так і перед іншими структурами, щоб покращити шанси на підвищення ліміту в майбутньому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з найбільших банків країни — "Райффайзен Банку" — знову виникли серйозні інциденти, пов’язані з безпекою клієнтських коштів. Черговий випадок стосується користувачки, яка повідомила про зникнення понад 40 тисяч гривень зі свого рахунку.