На війні немає 24 годин. ПриватБанк звинуватили у байдужості до військових

Чоловік не радить цей банк військовим та волонтерам

ПриватБанк часто стає об'єктом критики з боку своїх клієнтів. Цього разу йому закинули байдужість до термінових потреб військових, які боронять Україну.

Про це розповів клієнт цього банку на сайті "Мінфін". Чоловік пояснив, що звертався до підтримки ПриватБанку з проханням зняти ліміт на отримання переказів у критичній ситуації — йшлося про терміновий збір коштів на авто для військових.

"Збір закривається, кожна хвилина важлива. Всі пояснення, емоції, прохання, навіть погрози — були проігноровані. У відповідь — шаблонні фрази, нуль співпереживання і стандартне "до 24 годин". На війні немає 24 годин. Є або зараз, або ніколи", — розповів чоловік.

Він додав, що на співробітників ПриватБанку не подіяв аргумент, що йдеться про життя наших воїнів. Замість підтримки він отримав сухі смайлики в чаті.

"Банку просто байдуже. Технічно "немає можливості", людяності — теж … Невже це рівень обслуговування в Україні, що воює? Я більше не хочу бути клієнтом ПриватБанку. І точно не рекомендую тим, хто зараз на фронті чи займається волонтерською діяльністю", — резюмував клієнт.

Чоловік обурений ставленням до потреб захисників

Раніше "Телеграф" розповідав, що клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що банкомат видав їй не всю суму, яку вона хотіла зняти. Намагання повернути гроші успіху не мали, банк відповів стандартними відписками.